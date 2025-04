Globális pisztáciahiányt okozott a dubajicsoki-őrület

A tavalyi év végén cunamiként árasztotta el a világot a dubajicsoki-láz. A pisztáciatöltelékes édesség népszerűsége mára alábbhagyott, ám a divathullám hatásait még mindig érezhetjük – írja a The Guardian.

A dubaji csoki nemcsak hazánkban, hanem világszerte hódított, ennek pedig főként a TikTok az oka. Az édességet promotáló első videó még 2023 decemberében került fel a platformra, azóta több mint 120 millió megtekintést ért el. A legnagyobb teljesítménye azonban nem a magas nézettsége, hanem az, hogy egy nagyon erős trendet indított el, amely megszámlálhatatlanul sok hasonló videót szült.

Amint a Financial Times beszámolt róla, a dubajicsoki-őrületnek meg is lett az eredménye: a pisztáciamag ára egy év alatt csaknem 35 százalékot emelkedett. Az áremelkedéshez a magas vásárlói igény mellett az is hozzájárult, hogy a világ legnagyobb pisztácia exportálója, az Egyesült Államok előző évi termése szegényes volt.

A dubaji csokit eredetileg egy dubaji székhelyű csokimanufaktúra kezdte el gyártani, ám a termék iránti érdeklődés hamar felkeltette a nagy csokoládégyártó cégek figyelmét is, amelyek hamar elkészítették saját verziójukat. Idővel viszont akkora lett az igény az édességre, hogy a gyártók már alig tudták kiszolgálni a vásárlókat, bizonyos helyeken mennyiségi korlátozást is be kellett vezetni rá.

Magyarországon látszólag már nem tombol olyan hevesen a dubajicsoki-láz, más országokban – például Angliában – viszont még mindig óriási a kereslet, ami globális pisztáciahiányhoz vezetett.