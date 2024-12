A fogyasztóvédelmi szabályok idén kétszer is módosultak, és lényegi változások történtek. Íme ezek közül a legfontosabbak:

Májustól két évre emelkedett a 10 és 250 ezer forint közötti új termékekre a kötelező jótállás, a 250 ezer forintnál drágábbaknál pedig három évre nőtt.

Abban nincs változás, hogy a jótállási határidő akkor kezdődik, amikor a fogyasztási cikket a fogyasztónak, vagy az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja elvégezte.

Előírták továbbá, hogyha három hibajavítás után is meghibásodik a jótállás alá eső fogyasztási cikk, akkor nyolc napon belül ki kell cserélni, ha ez pedig nem megy, akkor vissza kell téríteni az árát.

Szintén májustól a hivatalos nevén távollevők között kötött szerződéseknél (ilyen az online vásárlás is), könnyítették a 14 napos indoklás nélküli elállás lehetőségét – abban az esetben, ha a vállalkozás üzlethelyiségben is értékesíti a terméket, oda is vissza lehet vinni 14 napon belül elállási céllal, nem kell postára adni, vagy futárral visszaküldeni.

Júliustól pedig új termékek kerültek be a kötelező jótállás körébe, például a legalább 10 ezer forintos eladási árú új bel- és kültéri masszázsmedencék, látásjavító eszközök (szemüvegek és napszemüvegek), a kedvtelésből tartott állatok árammal működtetett felszerelései, illetve a tartós fogyasztási cikkek tartozékai is.

Hogy mely termékekre vonatkozik a kötelező jótállás, azt ebben a rendeletben nézheti meg. Amennyiben a kötelező jótállás alá tartozó terméket vásároltunk karácsonyra, a fenti szabályok vonatkoznak azokra is (hacsak valaki nem május vagy július előtt vette meg ezeket).

A karácsonyi ajándékok témáját érdemes többfelé bontani, aszerint, hogy valaki

online vásárolt vagy üzletben,

illetve hogy a termék hibás-e, vagy csak valamilyen szempontból a megajándékozott számára nem volt optimális választás (nem tetszik neki, nem jó a méret, már van neki stb.).

Ha online történt a vásárlás, akkor fő szabály szerint 14 napos elállásra van lehetőségük a vevőknek, ráadásul indoklás sem kell ehhez. Ilyenkor az elállást írásban (emailen) jelezni kell, és a termék visszajuttatása általában a vevő feladata és költsége. Elállás esetén olyan helyzetet kell teremteni, mintha a fogyasztó meg sem rendelte volna a terméket a webshopban. Ez azt is jelenti, hogy a fogyasztó köteles a terméket saját költségén visszajuttatni az eladónak, kivéve, ha az vállalta e költség viselését, az eladó pedig köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül a fogyasztó által kifizetett teljes összeget (ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is) visszatéríteni. Vannak azonban olyan webáruházak is, amelyek 14 napnál hosszabb elállást biztosítanak.

A kérdés az, hogy ajándékbontás/kipróbálás előtt mennyivel vásároltuk a terméket. Ha kicsúszunk a 14 napból (és csak ennyit biztosított az eladó), akkor bukhatjuk a vételár-visszatérítést.

Ha üzletben vásároltunk, és a terméknek nincs baja, akkor fő szabály szerint az üzletnek nem kötelező visszavennie azt. Akadnak viszont olyan kereskedők, akik ezt mégis megteszik, vagy megengedik, hogyha például csak a szín vagy a méret nem megfelelő, akkor kicseréljük a terméket. Aki előrelátó volt, az már a vásárláskor megkérdezte, van-e erre lehetőség. Ám ha ezt elmulasztottuk, akkor is megér egy próbát, hogy utólag rákérdezzünk.

Más a helyzet akkor, ha a termék hibás.

Az általános szabály az, hogyha a terméknek olyan hibája van, ami akadályozza a rendeltetésszerű használatot, akkor az eladónak három napon belül ki kell cserélnie.

Ha kötelező jótállás alá tartozó termékről van szó, három munkanapon belül lehet meghibásodás miatt érvényesíteni a csereigényt.

Ha nem az utolsó pillanatban vettünk ajándékot, akkor viszont karácsonykor ezekből a határidőkből könnyen kicsúszhatunk. A jó hírünk az, hogy a fogyasztó a jótállás iránti igényét az egész jótállás alatt érvényesítheti, csak ekkor már nem cserével indul a hibás terméknél a korrekció, hanem javítással, és csak három sikertelen javítás után jöhet a csere vagy a vételár-visszatérítés. Lehetnek azonban olyan helyzetek is, amikor a vállalkozás a meghibásodott termék bevizsgálása után úgy dönt, nem éri meg neki a javítgatás, és egyből cserét vagy vételár-visszatérítést ajánl.

Ami még fontos lehet, hogy a jogszabály szerint

a jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, melytől a fogyasztó a terméket megvásárolta.

A jótállásból eredő jogok fő szabály szerint a jótállási jeggyel érvényesíthetők.

A jótállási jegyet online is elküldheti az eladó a vevőnek.

Ha a fogyasztó nem kapott jótállási jegyet, akkor a számlával vagy a nyugtával is érvényesítheti a jótállást.

Nem lehet a jótállás feltétele, hogy a fogyasztó visszaszolgáltassa a fogyasztási cikk felbontott csomagolását.

A fogyasztó a jótállás iránti igényét bejelentheti a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is.