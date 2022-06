53 772 610 forintot nyert valaki a Skandináv lottón

Véget értek a júniusi válogatott-játéknapok, az interkontinentális pótselejtezőkkel kialakult a katari labdarúgó-vb 32-es mezőnye, végleges a program is. Most, hogy ismerjük az összes résztvevőt, eljött az idő, hogy erősorrendbe tegyük a csapatokat. Az első tízbe két olyan válogatott is bekerült, amely ellen a magyar válogatott remekelt.