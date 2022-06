Öt nyomdájából kettőt kénytelen bezárni a Mediaworks

A romló gazdasági körülmények miatt az ötből két nyomdáját kénytelen bezárni a kormányközeli Mediaworks Hungary Zrt. Az erről szóló, hétfő esti közleményt a Media1 vette észre a cég honlapján.

Mint írták, az infláció, az elszabadult papír- és energiaárak, valamint az ellátási láncok egyre növekvő problémái a Mediaworks-csoportot is nehéz helyzetbe hozzák.

A kedvezőtlen gazdasági környezetben a Mediaworks arra kényszerül, hogy tovább optimalizálja működését. Ennek egyik lépéseként a Társaság kihasználatlan nyomdai kapacitásait leépíti, és öt nyomdájából a két legkevésbé korszerűt – Veszprémben és Debrecenben – bezárja.

A Media1 felidézi, hogy május végén a Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA) / Mediaworks több megyei lapját is érintő elbocsátási hullám indult meg, amely érintette a Kisalföldet, a Fejér Megyei Hírlapot, a Zalai Hírlapot és a Délmagyart is. Ezen felül a City7 című lapot egy város kivételével megszüntették, és megszűnt a FourFourTwo focis magazin is.