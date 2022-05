Átadták Magyarország első mesterséges intelligencia ipari tanszékét az ELTE-n

A magyarországi Bosch csoport támogatásával és partnerségével az ELTE Informatikai Karán átadták Magyarország első mesterséges intelligencia ipari tanszékét Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter részvételével. Az ELTE-Bosch Mesterséges Intelligencia Tanszék jövőbe mutató innovációs tevékenységével még kézzelfoghatóbbá teszi a hazai felsőoktatás és az ipari kutatás-fejlesztés stratégiai kapcsolatát.

Egyedülálló innovációs ökoszisztéma

A vállalat fontos partnerként tekint a hazai egyetemekre nemcsak a mérnök- és informatikusképzés, hanem a közös kutatás-fejlesztés területén is. Magyarország egyik legnagyobb munkaadójaként az elmúlt években országosan több egyetemmel is szoros, hosszú távú szakmai partnerséget alakított ki. Felsőoktatási együttműködéseinek keretében a hazai egyetemek közvetlenül is bekapcsolódhatnak az ipari innováció nemzetközi folyamataiba, így az akadémiai szektor még aktívabban vehet részt a jövő technológiájának formálásában.

Az ELTE Informatikai Karán az innováció és az alkalmazásközpontú szemléletmód eddig is szervesen épült be a kiváló alapkutatásba és vált annak fő katalizátorává. Ez szilárd szakmai alapot biztosít az innovációban érdekelt, tudásintenzív vállalatok, így a cégcsoport számára, növelve a gyorsan változó technológiai környezetben az üzleti versenyképességet.

Jövőbe mutató kutatóbázis és tudásközpont

A vállalat itthon és nemzetközileg is komplex felsőoktatási együttműködéseket, innovációs ökoszisztémát épít, amely kölcsönös előnyöket hordoz az egyetemi partnerek és a vállalat számára egyaránt. Az ELTE-s együttműködésben az egyetemi hallgatók gyakorlati szempontból még relevánsabb, még versenyképesebb tudást, innovációs-üzletfejlesztési ismereteket szerezhetnek, miközben a vállalat kutatás-fejlesztési munkája is számos értékes eredménnyel gazdagszik, az ELTE mesterséges intelligencia képzési programjai pedig igazodnak a változó ipari igényekhez.

A Mesterséges Intelligencia Tanszéken gyakornoki, ösztöndíj- és doktori programok valósulnak meg, egyebek mellett az önvezető járművek, az ipari automatizáció, a gépi látás vagy az emberi agyműködést leképező neurális hálók területén. A vállalat és az egyetem egyik legizgalmasabb közös kutatási területe a Level 4 és 5 szintű önvezetést támogató rendszerek fejlesztése, ahol a gépi intelligencia már teljes mértékben, emberi felügyelet és beavatkozás nélkül át tudja venni a járművek biztonságos irányítását.

A projekthez a lágymányosi Duna-parton a hazai felsőoktatásban példa nélküli, modern kutatási környezet, új típusú egyetemi tér jött létre. A megújult, 400 négyzetméteres tanszéken tantermeket, rugalmasan használható kutatói munkaállomásokat, kollaborációs teret, workshop szobát és könyvtárhelyiséget is kialakítottak. A vállalat térszervezési elvei mentén megálmodott új tanszéki helyszín kialakításának legfontosabb szempontja az volt, hogy a legtöbb funkció egy helyen és könnyen elérhető legyen, emellett segítse az együttműködést, a közös gondolkodást a hallgatók, oktatók, egyetemi és ipari kutatás-fejlesztési szakemberek között.