A jövő otthona hőszivattyúval (X)

Ha fűtéskorszerűsítésen gondolkodunk, érdemes olyan megoldást választani, ami megfelel a XXI. század igényeinek.

Weishaupt hőszivattyúk – a jövő fűtési rendszere a modern otthonért már ma

A technológia világában élünk. Körbevesznek bennünket a modern eszközök, mindennapi életünkben egyre nagyobb szerepet játszanak a legújabb fejlesztések és innovációk. Minden a kényelmünket szolgálja és lehetőség szerint törekszünk rá, hogy ezen kényelmi eszközök ne csupán gazdaságosak legyenek, de széppé, esztétikussá is varázsolják otthonainkat. A legújabb technológia ma már a fűtésrendszerek kialakításában is jelen van, és olyan 21. századi megoldásokat kínál, melyekről korábban nem is álmodhattunk.

A vállalat, melyet Max Weishaupt 1932-ben alapított, élen jár a legmodernebb fűtéstechnológiai megoldások kifejlesztésében és gyártásában. Nem véletlen, hogy a Weishaupt kazánok a fűtéstechnológia csúcsmodelljeinek számítanak és a világ minden pontján a megbízhatóság és a gazdaságosság etalonjai.

Hogyan működnek?

A Weishaupt hőszivattyúk a piac leghatékonyabb és legcsendesebb készülékei közé tartoznak. A környezetben található termikus energiát alakítják felhasználható hővé, mégpedig anélkül, hogy gázt vagy olajat égetnének el hozzá. Képesek a hőenergiát egyik helyről a másikra szállítani – a levegőből, a talajból vagy talajvízből kinyerni a hőt, a hőleadó oldalon pedig leadni azt.

A folyamat célja a környezeti hő hasznosítása fűtéshez, használati meleg víz készítéséhez.

Korszerű fűtési rendszerek, jelentős előnyökkel

A hőszivattyúk legfőbb előnye, hogy működésükhöz kizárólag a villamos hálózatra kell csatlakoztatni őket.

Alacsony áramfogyasztással működnek, – ezen felül az igényelhető „H” tarifával kedvezményes villamos energia díjszabással – hosszú távon gazdaságos és tiszta fűtési megoldást jelentenek.

Az épületbe jutó fűtési energiának nagyobb részét a környezetből nyerik; ha pedig megújuló energiaforrást (szél- vagy napenergiát) hasznosítunk a hőszivattyú által fogyasztott áram előállításához, fenntartható, CO2 kibocsátástól mentes rendszerrel fűthetjük otthonunkat.

Nincs szükség kéményseprői, gázszolgáltatói tervezésre- engedélyeztetésre, gáz vagy egyéb tüzelőanyag bekötésére, ebből kifolyólag nem kell füstgázelvezető rendszer sem.

Ráadásul a hőszivattyú telepítése rendkívül egyszerű és gyorsan megoldható.

Természetesen, amikor az ember fűtésrendszert választ otthonához, azt is érdemes figyelembe vennie, hogy az adott rendszer működtetése, karbantartása, esetleges szervizelése milyen sajátosságokkal járhat.

A Weishaupt esetében felkészült és megbízható csapat gondoskodik arról, hogy a hét minden napján, egész évben folyamatos felügyeletet és villámgyors segítséget nyújtson ügyfeleiknek. Egy esetleges meghibásodás esetén – a Weishaupt raktárkészletének és szervizének köszönhetően – azonnal érkezik a cserealkatrész, egy hozzáértő szakember társaságában.

A Weishaupt hőszivattyúkkal és fűtési rendszerekkel Ön minden pillanatban kényelemben és biztonságban tudhatja szeretteit és otthonát.

Felkeltettük érdeklődését?

Szeretne többet megtudni a Weishaupt fűtési rendszerekről?

Hívjon bennünket most! Kollégáink szívesen adnak Önnek teljes körű tájékoztatást, tanácsadást.

info@weishaupt.hu

+36 23 530 880

futes.weishaupt.hu