A Molt is elérte az egyre kövérebb sztrájkhullám

Több, Mol-dolgozókat képviselő szakszervezet sztrájkbizottságot alakít, mert a cég egyoldalúan lezárta a bértárgyalásokat.

Lassan sztrájkhullámról lehet beszélni Magyarországon, mivel a pedagógusok és a mozdonyvezetők után a Mol egyes dolgozói is elégedetlenek körülményeikkel. Most az MTI ír arról, hogy sztrájkbizottságot alakítanak a Mol Nyrt.-nél működő szakszervezetek, mert a munkáltató egyoldalú bérfejlesztést hajt végre, amit a dolgozók nem fogadnak el. A szakszervezetek demonstráció szervezését is megkezdték – közölték munkavállalói érdekképviseletek kedden az MTI-vel.

Az Olajipari Szakszervezet, a Mol Vegyész Szakszervezet és a Mol Bányász Szakszervezet közös közleményében arról számolt be, hogy az elmúlt napokban a Mol Nyrt. és a szakszervezetek közötti bértárgyalásokat a munkáltató megegyezés nélkül lezárta, és egyoldalú végrehajtást jelentett be, mert ugyan az álláspontok közeledtek, de a munkáltató a szakszervezetek és a dolgozók számára elfogadható mértékű bérfejlesztést ajánlani nem tudott.

Az egyoldalúan végrehajtott bérfejlesztés – a karácsonyi jutalom nagyobb, meghatározott rész alapbéresítésének hatásával együtt – dolgozónként átlagosan 7,1-7,9 százalékos bérnövekedést jelent.

Mindez azonban, figyelembe véve a piaci környezetet, a munkáltató elmúlt évi eredményeit és a munkavállalói felelősségi köröket, a szakszervezetek számára elfogadhatatlan. A Mol Nyrt. munkavállalói a bérfejlesztés mértékét kevésnek tartják, elosztási rendszerével, a karácsonyi jutalom alapbéresítési szándékával nem értenek egyet.

Február 9-én írtunk róla, hogy a Mol tiszaújvárosi üzemében sem rózsás a helyzet. A Vegyipari Dolgozók Szakszervezete (VDSZ) is úgy fogalmazott akkor, hogy elégtelen a Mol által felajánlott béremelés, valamint a petrolkémiai cég egyoldalúan zárta le a bértárgyalásokat, ezért sztrájkbizottság megalakítását mérlegelik.