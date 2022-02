Újra lehet nyári munkára jelentkezni az Egyesült Államokba

Az Amerikai Nagykövetség január 24. óta újra fogadja a nyári munkára jelentkező diákok vízumkérelmét. A Camp America programra az elsők között jelentkező fiatalok már meg is kapták a munkavállalásra jogosító J1-es vízumot.

Az Egyesült Államok 2021. november 8-án nyitotta meg munkaerőpiacát az Európából érkező, teljes átoltottsággal rendelkező munkavállalók előtt. Az amerikai gyermektáboroztatást szervező Camp America – és így a magyarországi képviselettel megbízott Meló-Diák Iskolaszövetkezet – ezt követően indította újra a „J1-es csereprogramokat” – írta az iskolaszövetkezet közleményében.

A több száz jelentkezőből az elsők már a célegyenesben vannak: a követségi személyes interjút követően január végén kilenc magyar fiatal kapta meg az amerikai vízumot. A „J1” jelű vízum – pontosabban annak „camp counselor”, illetve „summer work and travel” alkategóriája – egyszeri kiutazásra és legális munkavégzésre jogosít a június–augusztusi időszakban. Az iskolaszövetkezet azt is írja, nemcsak a toborzást végezték, de a felkészülésben és a vízum-ügyintézésben is támogatták a fiatalokat.

A programra jelentkező, angolul jól beszélő és a 18. életévüket betöltött magyar fiatalok minimum 9 hétre kaphatnak munkavállalási lehetőséget az Egyesült Államok különböző gyermektáboraiban. Az 1990-es évek eleje óta több mint 22 ezer vállalkozó kedvű, az amerikai kultúrát megismerni vágyó magyar fiatal dolgozott és szerzett életre szóló élményeket az Egyesült Államokban működő mintegy négyezer tábor valamelyikében – számolt be Rasovszky Miklós projektvezető.