Elhunyt az egyik leggazdagabb magyar, dr. Csebi Pogány Alajos

Néhány napja meghalt a milliárdos gyémántkereskedő, dunakiliti kastélytulajdonos, dr. Csebi Pogány Alajos – írta meg a Blikk. A gyémántkereskedő kalandos életéről filmeket is forgattak, könyvet írtak: a különc férfi húszévesen, 1952-ben disszidált, előbb Ausztriába, majd Belgiumba került. Ott megnősült, és apósa révén került be a gyémántszakmába. Kitartásának és kapcsolatainak köszönhetően lehetett később az amszterdami gyémánttőzsde elnöke, a belga és angol királyi családok udvari ékszerésze.

A rendszerváltás Budapesten vett ingatlant, 1995-ben előbb családi kápolnát építtetett Dunakilitin, majd 2000-ben négy és fél milliárdból kastélyt a falu határában, szállodával, golfpályával. Az év nagy részét ingázással töltötte Dunakiliti és cannes-i birtoka között. A szigetközi kastélyban sok híresség megfordult.

Dacból építettem azt a villát, mert mielőtt ötven éve mezítláb elhagytam volna az országot, engem itthon csak leköpködtek

– nyilatkozta korábban.

2003-ban a 100 leggazdagabb magyar között az 58. helyen szerepelt a neve, amin felháborodott, majd hozzátette, hogy az első helyen kellene szerepelnie. Dr. Csebi Pogány Alajos idős korára szinte teljesen egyedül maradt, örökösök nélkül hunyt el, miután tragédiák árnyékolták be az életét. Gyermekei közül kettő is drámai körülmények között hunyt el, egyik feleségét is elveszítette. Dunakilitin helyezték örök nyugalomra.