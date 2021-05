Kicsi, nagy? Sokat kell tölteni? Befér a család? Így válassz elektromos autót!

Noha már Magyarországon is egyre többen gondolják úgy, hogy benzines vagy dízel négykerekűjüket érdemes volna elektromos autóra váltani, sokan – közülük például a családosok – úgy látják, a villanyautót nem nekik találták ki. Gyakori érvek közt szerepel, hogy az elektromos autók kisméretűek, illetve az is, hogy a rövid hatótávolságuk miatt még a Balatont sem lehet megjárni vele Budapestről egy töltéssel.

Ezek mára hamis indokok, mert miközben számos országban – így Magyarországon is – többféleképpen ösztönzik a zöld járművek vásárlását, az sem véletlen, hogy a legnagyobb autógyártó cégek egymás után jelentik be, hogy néhány éven belül teljesen átállnak az elektromos autók gyártására, és felhagynak a belsőégésű motorok készítésével. A villanyautók elterjedésével párhuzamosan a kategóriakínálat is szélesedni kezdett. Nőttek a méretek és a hatótávolság is. Azonban kulcsfontosságú kérdés, hogyan válasszunk magunknak zöld járművet.

Mennyi az annyi?

Elsődleges szempont, mit bír el a pénztárcánk, ugyanis akár használt, akár új elektromos autóról van szó, annak másfélszeres, vagy akár kétszeres ára van a benzines vagy a gázolajjal hajtott autóhoz képest. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy

a kezdeti költségek egy része megtérül, a villanyautók fenntartása jóval olcsóbb, ingyenes velük a parkolás, ami például a fővárosi óránkénti 400-500 forintos parkolási árak mellett sokat visszahoz az árból. Továbbá a villanyautók szervizelését is ritkábban kell elvégezni, mivel kevesebb alkatrészből állnak.

Ráadásul, ha olyan modellt választunk, amelyhez többéves garanciát is biztosít a gyártó, sok költséget lefaraghatunk előre.

Mire használjuk?

Mielőtt elektromos autóra váltanánk, érdemes végiggondolni közlekedési szokásainkat. Bár mostanáig elsősorban azoknak ajánlják a zöld járműveket, akik gyakori töltés mellett rövidtávon közlekednek városon belül, mára elérhetők azok a modellek is, amelyekkel akár 400-500 kilométert is meg lehet tenni. Tehát már a hétvégi kiránduló családok számára is biztosított a kényelem és a töltés nélküli utazás. Utóbbi hatótávval rendelkező autók között már tágas, crossover típusú kényelmes járművek is elérhetők.

Hol töltsük az autót?

Fontos kérdés, hol tudjuk tölteni autónkat. Miközben elsősorban a kertes házban lakók számára nagyon kényelmes az elektromos autók töltése, mára a legtöbb lakótelepen, benzinkúton, bevásárlóközpont parkolójában, valamint sok munkahelyen is van lehetőség a villanyautók töltésére. Utóbbi esetben érdemes olyan autót választani, amelyiket gyorsabban lehet feltölteni társaihoz képest, a kínálat már ebben a tekintetben is szélesedett.

Környezetkímélő

Nem mellékes szempont az sem, hogy az elektromos autók környezetbarát technológián alapulnak. A tisztán elektromos autók többsége károsanyag kibocsátás nélkül közlekedik a benzines és dízel társaikkal szemben. Tanulmányok szerint az elektromos autó használata a teljes gyártási-használati-bontási folyamatban még akkor is negyedével kevesebb szén-dioxid kibocsátást eredményez a belső égésű motorú autókhoz képest, ha 15 évig kizárólag szénerőművekben előállított elektromos árammal töltik azokat.