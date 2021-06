Most éri meg elektromos autót venni!

Az elektromos autók térhódítása már évekkel ezelőtt elkezdődött, viszont sokáig nem voltak elérhetőek a rájuk vonatkozó támogatások, maximum zöld rendszámot és ingyenes parkolást kaphattunk. Most viszont ennél sokkal több lehetőségünk van, ugyanis újraindul a támogatási rendszer, a korábbiakhoz képest némi változással.

2021. elején izgalmas hírek láttak napvilágot: június 14-én újraindul az elektromos autók állami támogatásának rendszere, a rendelkezésre álló keret pedig 3 milliárd forint. Érdemes sietni, hiszen tavaly másfél nap alatt fogyott el a keretösszeg. Ezzel ismét könnyebben tehetünk a környezettudatos közlekedésért.

Vannak persze olyan tények, amelyek változatlanok. A zöld rendszám, a súlyadó alóli mentesülés, és az ezzel járó parkolás ingyenessége a jelenlegi helyzetben nem erős fegyvertény, ellenben, ha visszaállnak a Covid-éra előtti idők, ismét kényelmet adhat az elektromos autózást választóknak a parkolóautomaták figyelmen kívül hagyása. Ezzel szemben viszont a korábbi megkötés most is él: csak tisztán elektromos autóra használható fel az igényelt összeg, hibridre, használt autóra vagy külföldről behozott járműre például nem.

Az idei kiírásban a pályázatban a cégek és a vállalatok kimaradnak, a pályázatokon csakis magánszemélyek, valamint magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező civil szervezetek, egyesületek és felsőoktatási intézmények indulhatnak.

A korábbi támogatással szemben a legnagyobb különbség az összegekben van – igen, összegek többes számban – hiszen már sávosan, a járművek vételárától függően változik, hogy mennyi állami támogatást kaphatunk rá.

Az alsó árkategóriát a 12 millió forint alatti autók alkotják. Ezekre akár 50%-os, de maximum 2,5 millió forintos támogatást lehet igényelni a korábbi 1,5 millió helyett. A 12 millió forintot meghaladó, de a 15 millió forintot még el nem érő autók esetén a támogatás mértéke szintén nőtt, ez most 1,5 millió forint.

A nagycsaládosok is jól járnak, ugyanis a hét-vagy többszemélyes autóknál 14 millióig 2,5 milliós támogatás, azon felül, 17millióig pedig 1,5 millió forintos állami támogatás vehető igénybe.

Változik a taxinak szánt elektromos autók támogatása is, a keret itt is 3 milliárd, viszont itt 15 millió forintig a támogatás mértéke elérheti akár az 55%-ot is. Ez jelentős könnyebbséget jelenthet a munkavállalóknak, hiszen az autójuk felét az állam kifizeti, így is zöldítve a városon belüli munkavégzés módját.

Az elbírálás és kifizetés menetén is gyorsítanak a jelenlegi etapban, hiszen sávosan történik a pályázat benyújtása is. Három ütemben, havi bontásban lehet majd benyújtani a pályázatokat, így elkerülve a torlódást, illetve az elbíráló rendszerben különböző automatizmusok használatával gyorsítják az elfogadást. A pályázat csakis online nyújtható be, ezzel egy időben az autó megrendelhető, viszont átvenni csak a pozitív elbírálás után lehetséges.

A gyakorlatban az új szabályozás azt jelenti, hogy egy alap felszereltségű elektromos autót 8 millió forint helyett már 5,5 millióért el lehet hozni, ami jelentős különbség. Ezek általában kicsi városi autók, azok minden előnyével és hátrányával együtt, nem túl tágasak és nem túl nagy hatótávval rendelkeznek. Ha viszont valami tágasabbat, családiasabbat keresünk magasabb árkategóriában, a támogatottak között találhatunk például Kia e-Nirót is, ami már egy egészen más kategória. Ugyan ez a kisebbik akkupakkal rendelkezik, de méretében igazi családi autó, tágas beltérrel és jó pakolhatósággal.