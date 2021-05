Kiderült, hogy átlagosan mennyi pénz van a magyarok nyugdíjszámláján

Nem rengette meg az önkéntes pénztári vagyont a koronavírus, a friss számok azt mutatják, hogy a vagyon tovább bővült, egy számlán átlagosan már 1,5 millió forint van. Az elmúlt egy évben a taglétszám is nőni tudott, de ugyanez figyelhető meg az egészségpénztáraknál is – derült ki az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének mai sajtótájékoztatóján, amelyről a Portfolio számolt be.

Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. Makrogazdasági Üzletág vezetője az elmúlt egy év makrogazdasági folyamatairól beszélt és arról, hogy ezek mennyiben és milyen módon befolyásolták a pénztári szektor teljesítményét. Például a Századvég lakossági felmérése alapján a többség úgy látja, hogy az elmúlt egy évben az ország gazdasági helyzete jelentősen romlott (36,4 százalék), 33,3 százalékuk szerint pedig kis mértékben romlott. Ez jelentős romlás ahhoz képest, hogy 2020 januárjában a megkérdezettek csak kis része látta ilyen negatívan a helyzetet. Elmondta:

nyugdíjpénztári megtakarításokkal jellemzően a tehetősebb réteg rendelkezik Magyarországon, ők kevésbé szenvedték meg a tavalyi évet, mint az alacsonyabb jövedelműek.

Nagy Csaba, a Pénztárszövetség elnöke a pénztárak elmúlt évének teljesítményét mutatta be:a pénztártagok kitartottak a nyugdíjcélú öngondoskodás mellett tavaly, a taglétszám 2019-hez képest még valamennyire nőtt is, a vagyon több mint 7 százalékos bővülést mutatott egy év alatt. A tagdíjbevételek jelentős része egyéni befizetésből jött be, de tavaly kis mértékben nőtt a munkáltatói befizetés mértéke is. A nyugdíjpénztárakban lévő átlagvagyon egy év alatt közel 5 százalékkal, 1,46 millió forintra nőtt. Az idei első negyedévben a vagyon viszont már több mint 16 százalékos bővülést mutat éves összevetésben, az átlagvagyon pedig közel 17 százalékkal, 1,49 millió környékére nőtt a tavalyi első negyedévhez viszonyítva.