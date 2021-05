„A lányom küldött egy üzenetet, csak annyi volt benne: szeretlek, anya”

Kilenc ember, köztük hét gyerek vesztette életét a keddi, oroszországi iskolai lövöldözésben, amit az intézmény egy korábbi tanulója követett el. A tragédia megrázta az országot, az életet mentő angoltanárnő koporsóját a gyászolók vitték a vállukon, szerdára pedig nemzeti gyásznapot hirdettek Tatárföldön. A történtek után Vlagyimir Putyin is megszólalt.

Hét gyerek és két felnőtt halt meg a kedd délelőtti iskolai lövöldözésben Oroszországban. Rajtuk kívül további huszonegy személy sérült meg, többségükben gyerekek. A merényletet Tatárföldön, a Moszkvától több mint 800 kilométerre fekvő Kazany 175-ös számú iskolájában követték el.

Az első lövés eldördülése után alig öt perccel valaki megnyomta az iskolában található pánikgombot, ami azonnal jelezte a bajt a hatóságoknak, akik nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre, a támadó kézre kerítésével pedig viszonylag rövid idő alatt véget vetettek a merényletnek. A gyors reakció ellenére a történtek sokkolták Oroszországot, az ország miniszterelnöke, Mihail Misusztyin és Tatárföld vezetője, Rusztam Minnyihanov is megrendülten nyilatkozott az állami médiának, Vlagyimir Putyin államelnök pedig a történtekkel szembesülve közölte: kezdeményezi a fegyverviselési szabályok felülvizsgálatát.

A közvéleményt azért is döbbentette meg a keddi tragédia, mert Oroszországban kimondottan ritkának számítanak az ehhez hasonló merényletek. Legutóbb a 2018-as krími lövöldözés borzolta a kedélyeket, amikor egy 18 éves férfi húsz embert ölt meg egy felsőoktatási intézményben, mielőtt magával is végzett, 2013-ban pedig egy 15 éves fiatal gyilkolt meg egy tanárt és egy rendőrt, miután diákokat ejtett túszul. A mostani eset azonban – ahol gyerekekre támadtak – még a korábbi tragédiáknál is jobban felborzolta a kedélyeket.

Maga Minnyihanov erősítette meg a sajtónak, hogy a merényletben négy fiú és három lány vesztette életét, mindegyikük tizenöt év körüli. Rajtuk kívül egy tanárnő és az iskola egyik gondnoka szerepel még az áldozatok listáján, további tizennyolc gyereket és három felnőttet pedig lőtt sebekkel szállítottak kórházba, közülük hat gyereket kritikus állapotban.

A TASZSZ orosz hírügynökség jelentése szerint a támadás pillanatában több mint 700 diák tartózkodott az épületben, valamint az iskola mintegy 70 munkatársa, köztük több mint 50 tanár. Bár a hatóságokat azonnal értesítették, a tanárok és a diákok percekig voltak az épületben egyedül a merénylővel, aminek következtében kitört a pánik.

Bezárkóztunk egy terembe, mindenki pánikolt. Valaki kopogott az ajtón, azt hiszem, a merénylő volt. Tíz perccel később újra kopogtak, ők már a rendőrök voltak. Betörték az ajtót és kimenekítettek minket

– emlékezett vissza a történtekre az iskola egyik diákja, Alisa, de más tanulók is arról számoltak be, hogy a tanárok próbálták az összes diákot beterelni a termekbe és bezárkózni velük.

Negyedórával később kijutottunk, de nem az ablakon keresztül. Én ott akartam menekülni, de amint kinyitottam, a tanárunk visszacsukta, és azt mondta, hogy nem

– idézte fel egy másik, szerencsésen megmenekült szemtanú.

Az ablakokon keresztül így is tömegével hagyták el az épületet a tanulók és a felnőttek, az internetet pillanatok alatt ellepték az esetről készült videók, amelyeken azt is látni lehet, ahogy a sérülteket menekítik az iskolából, rövid időn belül pedig a holttestekről készült felvételek is elkezdtek terjedni. A támadás után érkeztek hírek arról, hogy legalább két tanuló a menekülése során vesztette az életét, mert a második emeletről az ablakon át próbáltak kijutni, ám ezeket az értesüléseket nem erősítették meg a hatóságok.

Egy, a helyszínre siető kazanyi lakos az egyik orosz rádiónak azt mondta, az iskola előtt eluralkodott a káosz, a kiérkező mentősöknek nem csak a gyerekeket kellett ellátniuk, hanem a halálra rémült szülőket is. A sajtónak nyilatkozott az egyik szülő, Irina, akinek a lánya az iskolában volt a támadás idején. Ő azután ment a helyszínre, hogy sms-t kapott a lányától. Abban csak annyi állt,

szeretlek, anya.

Irina ezután telefonálni kezdett, a többi szülőtől próbálta megtudni, mi történik, de senki nem tudott semmit, fogalmuk sem volt, pontosan mi zajlik az iskolában, csak azt sejtették, hogy nagy a baj. Irina lánya végül biztonságban kijutott az épületből, ahogy az a tanuló is, akinek az életét a 25 éves angoltanárnő, Elvira Ignatyeva mentette meg. Az ő haláláról a rendőrség a szemtanúk beszámolói alapján azt közölte, a nő félrelökte az egyik gyereket, akit a merénylő célba vett, ezután pedig közéjük állt, így őt érte a halálos találat. A tanárnő korporsóját a gyászolók vitték a vállukon.

A merénylet után egy ideig az a – később hamisnak bizonyult – hír terjedt el, miszerint két támadó volt, akik közül csak az egyik élte túl a rendőrök válaszcsapását. A lövöldözést azonban valójában egyetlen személy, a 19 éves Ilnaz Galyaviev követte el. Az alábbi videón az ő elfogása látható.

Közben az orosz Meduza arról írt, hogy bűnrészesség gyanújával nem sokkal később letartóztattak egy 41 éves férfit is, továbbá kihallgatták a tettes apját is.

Az még nem egyértelmű, hogy mi volt Galyaviev motivációja, a rendőrség mindenesetre következetesen terroristának nevezi a férfit, aki korábban, több forrás szerint is, a 175-ös számú iskola tanulója volt. A BBC riportere a helyszínen beszélt egy férfivel, aki jól ismerte az elkövetőt. Ő meglehetősen csendes, visszahúzódó személyiségnek írta le Galyavievet, a közösségi médiában ugyanakkor más kép rajzolódott ki róla. Az azóta blokkolt Telegram-profilján istennek nevezte magát, és ígéretet tett arra, hogy hamarosan „nagy mennyiségű biomasszával fog végezni”. A vérengzést egy félautomata shotgunnal követte el, amit április végén szerzett be, és amit legálisan tarthatott magánál, mert alig pár héttel a merénylet előtt sikeresen szerezte meg a fegyverviselési engedélyét, ráadásul úgy, hogy annak kiadása és a fegyvervásárlás engedélyezése előtt alaposan átvilágítják az igénylőket. A baljós előjelek ellenére Galyaviev valahogy mégis átcsúszott a rostán.

Kedden délután Anna Kuznyecova gyermekjogi biztos már arról beszélt, hogy az elkövető az egyik öltözőben egy általa készített bombát is elhelyezett, amit a merénylet során felrobbantott. A biztos szerint senki nem volt a detonáció idején az öltözőben, de szemtanúk szerint többen is megsérültek a robbantásban. A rendőrség a letartóztatása után házkutatást tartott Galyavievnél, ahol újabb, félkész állapotban lévő robbanószerkezetet is felfedeztek.

Putyin tovább szigorítaná a törvényt

A keddi tragédia arra is rávilágított, hogy az orosz iskolák rendkívül gyengén védettek, még az olyan nagyvárosokban is, mint az egymillió lakosú Kazany. Az intézményekben rendszerint csak egy-két biztonsági őr tagja a személyzetnek, akik általában nem rendelkeznek az ehhez a feladathoz szükséges képesítéssel. Nem ritka, hogy ezekre az állásokra nyugdíjasok jelentkeznek, hogy a keresetüket kiegészítsék, fegyvert pedig szinte egyikük sem visel.

Ahogy a legtöbb helyen, így Oroszországban is alkotmányos jog az önvédelem és a vagyon védelme, ám a fegyverviselésre szigorú jogszabályok vonatkoznak, a megszabott kritériumok mellett csak 18 évnél idősebb személyek birtokolhatnak lőfegyvert, ők is csak vadászat, sport vagy önvédelem céljából. Az Orosz Föderáció államai ugyanakkor hozhatnak önálló döntéseket e tárgykörben, ha azok nem mondanak ellent az ország jogszabályainak. Ezek úgy rendelkeznek, hogy egy személy legfeljebb tíz, hosszúcsövű puskát birtokolhat, a nyílt utcán azonban nem tarthatja ezeket magánál, ezen felül tilos az automata fegyverek használata, valamint az olyanoké, amelyek tárában tíznél több töltény fér el.

A kézi fegyverek legalizálásáról már egy ideje tárgyal a törvényhozás, a keddi események fényében ugyanakkor meglehet, hogy ebből semmi nem lesz. A Kreml közleménye szerint Vlagyimir Putyin – miután részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak – azonnal üzent a Nemzeti Gárda fejének, hogy sürgősen kezdjék el felülvizsgálni a civil lakosság fegyverviselési lehetőségeit. Eközben a kártérítésről is folynak az egyeztetések, a tatár állam a tervek szerint egymillió rubelt ajánl fel a lövöldözésben elhunytak családjainak, a sebesültek pedig a hírek szerint 200 ezer és 400 ezer rubel közötti összegre számíthatnak, attól függően, milyen súlyos sérülést szenvedtek.

A Tatár Köztársaság gyásznappá nyilvánította a szerdai napot, a tanítás is elmaradt, helyette gyászolók tömege érkezett a 175-ös számú iskolához. Már tegnap este is tartottak megemlékezéseket, az iskola kapuinál felállított kegyhelyet virágokkal, gyertyákkal és apró ajándékokkal árasztották el a megemlékezők.