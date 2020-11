Már előfoglalható a még el sem készült koronavírus-vakcina

Az elmúlt napokban egy német-amerikai közös fejlesztésű, valamint egy csak amerikai cég által fejlesztett koronavírus-vakcina hatékonyságáról is biztató hírek érkeztek (emellett van orosz és kínai oltóanyag-kísérlet is az utolsó fázisban). A vakcina azonban még nincs kész, de – kicsit széttartó becslések szerint idén – év végén vagy jövő hét elején bevethető lesz valamelyik vagy akár több is, de piaci forgalomba, nagyobb tömegek számára rá pár hónap múlva kerülhet az oltóanyag.

Alighanem fokozott az érdeklődés, és már van egy cég Magyarországon, amelynél már előfoglalható a vakcina.

A Nemzeti Oltóközpont (nem állami, hanem magántulajdonú cég, 13 éve van Magyarországon) azt írja a honlapján, hogy nem a majdani vakcinát árulja, hanem az előfoglalás jogát, magyarán, náluk előfoglalható a vakcina. (Hasonlóan, ahogyan például az influenza elleni oltásnál van.) A majdan engedélyezett oltóanyagot piaci forrásból a gyártótól vagy gyógyszerforgalmazóktól szerzik be, ezt ígérik. Amennyiben több fajta vakcinához jut hozzá a cég, a páciens választhat, melyiket kívánja oltatni. Amennyiben egyik általa forgalmazott vakcinát se kívánja beoltatni a páciensük, úgy visszatérítik az előfoglalás díját. Ugyancsak visszakapja a pénzt az ember, ha a cég nem jut jövő év végéig vakcinához, vagy bármi más okból nem tudja beoltani a pácienst.

Az előfoglalás díja személyenként 5 ezer forint. Ez nem tartalmazza a vakcina és az oltás költségét, hanem ez a díj az oltás jogát biztosítja az előfoglaló személy számára. De az előfoglaló személy számára nem számítanak fel első ellátási díjat, ami kis híján 3 ezer forint lenne.

