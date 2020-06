Opten: Egyharmaddal nőhet a fizetésképtelenné váló cégek száma a válság hatására

A koronavírus jelentősen hat a Magyarországon működő vállalatok fizetőképességére, ennek mértékéről azonban eltér a gazdasági elemzők véleménye. Az Opten adatai szerint országos szinten akár a 30 százalékot is meghaladhatja a fizetésképtelenségi eljárások növekedése.

A 2008-as gazdasági válság és az ahhoz kapcsolódó csődhullám ad némi kapaszkodót arra nézve, hogy mire számíthatunk a koronavírus kapcsán kialakult gazdasági helyzetben, bár nem lehet egy az egyben párhuzamot vonni a két válság között.

A járványmegelőzéshez hasonlóan a cégek intenzíven fókuszálnak a kintlévőség-megelőzésre és az annak kapcsán szükséges folyamatváltoztatásokra is. Ezt támasztja alá az is, hogy az Opten-Atradius közös szervezésű Workshopját 3 hónappal a válsághelyzet kihirdetését követően közel 100 fő részvételével tudták megrendezni – persze ez is az online térbe költözött.

A nemfizetési kockázatok problémakörének egyik oldalán adódna az előrefizetés kikényszerítése a vevőktől, viszont a másik oldalon jól látszik, hogy az évi több 10 ezer milliárd forintnyi utólagos fizetésű számlát lehetetlen lenne átállítani előrefizetésre. Ez a teljes jelenlegi nemzetgazdasági működési modellt veszélyeztetné. A megoldás így a creditmanagement folyamatok újratervezése marad.

Az adatoknál felértékelődtek a likviditási mutatók, amelyek tekintetében sajnos a hazai kkv-szektor sosem volt a legacélosabb – mondta el Dr. Csorbai Hajnalka, az Opten stratégiai igazgatója a nemrégiben megrendezett Creditmanagement Workshop-on. Hozzátette: a korábban széles körben alkalmazott kockázati modellek mellett szükség van a cégek gazdasági stressztűrő képességének vizsgálatára is. A két modell együttes használata kifejezetten hatékonyan segíti a kockázatcsökkentést.

A vállalati csődhullám elkerülését és a gazdaság folyamatos működését nagyban támogatják a hitelbiztosítók is, amelyek összességében a banki hiteleknél is nagyobb összegben biztosítanak szállítói hiteleket. Vanek Balázs, az Atradius országigazgatója elmondta, a hitelbiztosítás széles eszköztára most sokat segít azoknak, akik eddig is igénybe vették ezt a szolgáltatást. Emellett a megélénkült érdeklődés is arra utal, hogy a hazai vállalatok tudatosan igyekeznek csökkenteni a saját kockázataikat.

A kerekasztalon résztvevő szakértők kiemelték a kereslet-ingadozás jelenségét, a beszállítói láncok időszakos akadozását, az exportrelációk egyedi vizsgálatát és a visszaélési kísérletek megszaporodását is.

Kiemelt kép: Kovács Tamás /MTI