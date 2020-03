„Megfelezni most nemcsak emberség, hanem kőkemény gazdasági racionalitás”

Koronavírus: a Volkswagen több üzemét is leállítja

Békeidőben sem volt egyszerű kitermelni az albérleti díjakat, sokaknak azonban most a koronavírus miatt elvész a munkahelye, nem lesz miből fizetni a havi díjat. Az ingatlanárakkal együtt egekbe szöktek az albérleti díjak, 2017 és 2019 között 60 százalék volt a növekedés, a kiadó lakások átlagos bérleti díja Budapesten idén januárban 165 ezer forint volt, ami 10 százalékos emelkedésnek felel meg éves összevetésben. A megyeszékhelyeken ennél is gyorsabban, 11 százalékkal nőtt a havi díj, igaz, ez így is csak 100 ezer forint.

Ilyen magas albérleti díjak mellett komoly gondot jelenthet a bérlőknek, ha kiesik a jövedelmük. Mint most, ha a koronavírus miatt felfüggesztik a munkavégzésüket, és kereset nélkül maradnak. Olvasóink közül is többen kérdezték: mi lesz azokkal, akik emiatt nem tudják fizetni majd az albérletüket? Utcára kerülnek? Egyelőre központi intézkedés még nem született az ügyben. A munka elvesztése miatt fizetési nehézségekkel küszködőknek számos gondjuk lehet az albérlet fizetésén kívül is, például hiteltörlesztők, rezsifizetés. Még múlt csütörtökön kérdeztük az Emberi Erőforrások Minisztériumát és a Pénzügyminisztériumot, milyen szociális intézkedéseket terveznek a nehéz helyzetbe került emberek megsegítésére, de egyelőre nem kaptunk választ.

Viszont úgy tűnik, nem feltétlenül kell várni a központi intézkedésekre, magánemberként is segíthetjük egymást, ki-ki saját lehetősége szerint. Mint az a főbérlő, aki Facebook-posztban állt elő a javaslattal, hogy aki a bérlők közül megteheti, az segítse annyival nehéz helyzetbe kerül bérlőjét, hogy elengedi neki a bérleti díj felét. #felezdmegteis jeligére.

Kedves (Lakás)Bérbeadók! Szeretnék előállni egy kezdeményezéssel! A mi garzonunkat egy diák bérli, aki a szülei támogatásából és vendéglátózásból fedezi a lakhatása költségeit. A jelen járványügyi helyzetben, a fiúnak mától bizonytalan ideig nem kell bemennie dolgozni. Egyelőre abban maradtunk vele, hogy a bérleti díját a felére csökkentjük, és figyeljük merre haladnak a dolgok. Ezzel poszttal arra akarlak felhívni titeket, hogy ti is felezzétek meg a nehéz helyzetbe került bérlőtök bérleti díját, és bátorítsatok erre más ismerős bérbeadókat is!

Megfelezni most nem csak emberség, hanem kőkemény gazdasági racionalitás. Ha segítjük egymást, hamar túl leszünk rajta!

A nemes gesztust többen is méltatták a kommentelők közül, de voltak, akik azt írták, az ő főbérlőjük korántsem ilyen megértő, és emiatt elveszítik a lakásukat. Például egy két gyermekét egyedül nevelő anyának április 9-én kell kiköltöznie, mert munkája elvesztése miatt csak addig tudta kifizetni a bérleti díjat. Egy férfi azt írja, pár napja született meg a gyerekük, neki pedig megszűnt az állása, és nem tudják fizetni az albérletet. Ha nem talál munkát, jövő hónapban ki kell költözniük.

A főbérlők köréből is volt azonban olyan hozzászólás, melyből az derült ki, nekik is lehet létszükséglet, hogy be tudják szedni az albérleti díjat, mert részben abból élnek. Tőlük nyilván nem várható el, hogy lemondjanak a megélhetésük egy részéről. De aki teheti, segítsen, mint látható, kicsiben is megy.

Az ingatlanosok egyébként árcsökkenésre számítanak a koronavírus miatt a lakáspiacon, és arra, hogy csökkenhet az albérletek ára:

Kiemelt kép: Marjai János/24.hu