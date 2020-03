Eladták a budapesti New York Palotát

Nyolc európai luxushotelt vásárolt a Covivio, az akvizíció a budapesti New York Palace és New York Residence hoteleket is érinti, olvasható a cég szerdai közleményében.

A Covivio és a Värde Partners még az év elején egyeztek meg a nyolc luxusszálloda eladásáról. A nyolc hotel eladási értéke összesen 537 millió euró. A felvásárolt nyolc luxushotel között szerepelnek a Budapest VII. kerületében található rangos New York Residence és New York Palace hotelek is. Az utóbbi – amely tavaly ünnepelte a 125. születésnapját – ad otthont a világhírű New York Kávéháznak is.

A fennmaradó hat hotel további, a turisták körében szintén nagy népszerűségnek örvendő európai városokban található, mint például Firenzében, Rómában, Párizsban és Velencében.

A New York Residence és a New York Palace, csak úgy, mint a prágai Hotel Carlo felvásárlása során a Coviviot egy vezető nemzetközi ügyvédi iroda, a Schoenherr képviselte, amely számos irodát működtet Közép-és Kelet-Európa különböző városaiban.

Jogi tanácsadóink teljeskörű ügyintézést lebonyolító szolgáltatóként jártak el, miközben a csapat tagjai a jogi technikák alkalmazása mellett demonstrálták a hotel-üzletággal kapcsolatos szektorspecifikus ismereteiket is

– mondta a Covivio egyik szóvivője.

Az új tulajdonos, a Covivio egy, a 2000-es évek elején alapított francia befektetési és fejlesztési vállalat, mely elsősorban irodai ingatlanokra, szállodákra és lakóingatlanokra specializálódott.

A Covivio-t képviselő osztrák csapat Michael Lagler partnerből és Clemeins Rainer ügyvédből állt. A cseh csapatot Martin Kubánek partner vezette, Viktor Pakosta ügyvéd támogatásával. A magyar csapat Hetényi Kinga (partner) vezetésével Krüpl László és Varga Dániel ügyvédekből, valamint Menczelesz Adrián ügyvédjelöltből állt össze.

Kiemelt kép: MTI/Bruzák Noémi