Letöltendőt kértek a három kisgyereket kirabló újbudai tinibanda tagjaira

Vádat emelt a Budapesti I. és XII. Kerületi Ügyészség Gyermek- és Ifjúságvédelmi Részlege azokkal a tizenhárom és tizennyolc év közötti fiúkkal szemben, akik útonálló módon raboltak ki három gyereket tavaly tavasszal Budapesten.

A négy fiatalkorú és egy tizennyolc éves fiatal felnőtt március 9-én este tíz körül a Szent Gellért hegyen találkozott két kiskorúval, akikkel elsőnek színleg csak szóba elegyedtek. Ezt követően körülvették, bántalmazni kezdték őket, majd elvették az értékeiket. A támadók karórát, fülhallgatót, mobiltelefont, baseball sapkát zsákmányoltak a gyerekektől.

A fiatalok ezt követően 23 óra körül a Móricz Zsigmond körtéren szólítottak le egy kiskorút, és követelték, hogy adja át a nála lévő hangszórót. Amikor a gyerek erre nem volt hajlandó, akkor erőszakkal elvették tőle. A rendőrség még aznap éjjel elfogta mind az öt támadót, akiket őrizetbe is vett.

Úgy tudjuk, hogy a fiatalok közül többen is tettek vallomást a folytatólagos gyanúsítotti kihallgatás során, volt olyan, aki részben be is ismerte a bűncselekmény elkövetését. Tettüket azzal magyarázták, hogy alkoholt fogyasztottak, s az egyik gyerek beszólt nekik.

Az illetékes ügyészség három rendbeli csoportosan elkövetett rablás miatt emelt vádat a Budai Központi Kerületi Bíróságon, hármuk ellen letöltendő szabadságvesztést, kettejükkel szemben pedig javítóintézeti nevelést indítványozva.

A gyerekbanda tagjai közül ketten letartóztatásban, hárman pedig bűnügyi felügyeletben vannak.

Kiemelt kép: MTVA/Bizományosi: Róka László