Oldalanként 1 millió forintot zsebelhet be egy tanulmányért a Szijjártó testvére által vezetett cég

Ömlenek az állami megrendelések, támogatások ahhoz a céghez, amelynek az operatív vezetője Szijjártó Péter külügy- és külgazdasági miniszter testvére.

Most pedig egy feleslegesnek tűnő munkáért zsebelhetnek be óriási összeget, derül ki a G7 cikkéből.

A kormány már eldöntötte – három kormányhatározat is született az ügyben ráadásul -, hogy meg kívánják építeni a nyíregyházi multifunkciós versenypályát. (Sok tízmilliárd forintból, becsli a portál, de ez most mellékes.) Innen nézve teljesen érthetetlen, miért iratnak most megvalósíthatósági tanulmányt, hiszen már eldöntötték, hogy megépítettetik. Mindenesetre a zsíroz megbízás megtalálta a Szijjártó Sarolta által operatíve vezetett Truck Race Promotion Kft.-t, amely egy másik céggel, a Katona Mérnöki Szolgáltató Kft.-vel osztozik a 215 milliós megbízáson. (A Truck Race Promotion Kft. a felénél kicsit kevesebbet kap.) Az is elég, ha 200 oldalt írnak megvalósíthatósági tanulmány jogcímen, szóval durván oldalanként 1 millió forint ütheti a markukat.

A G7 korábbi cikkében bemutatta, hogyan találták meg a Truck Race Promotion Kft.-t a Külügyminisztérium és háttérintézményeinek támogatásai: számításaik szerint idén már 74 millió forintos támogatás kaphatott a cég, amihez most a 215 milliós szerződésből 101 milliós megbízás társul.

A tavaly 313 milliós árbevételű Truck Race Promotion így idén már 175 millió forintnyi állami támogatáshoz és megbízáshoz jutott.

És az állami százmilliókkal dotált kamionos rali Európa-bajnokság promóteri munkáit is ez a cég végezheti.

Kiemelt kép: Budapest, 2019. november 7. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond A terrorizmushoz vezető radikalizáció: regionális politikai válaszok és kockázatcsökkentés című regionális konferencia megnyitóján, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) és az ENSZ terrorizmus elleni hivatalának közös rendezvényén a KKM-ben 2019. november 7-én. MTI/Mohai Balázs