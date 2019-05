Havi 5 millió forintot is kereshet egy magyar EP-képviselő

A költségtérítésekkel együtt havonta több mint ötmillió forint juttatásra számíthat az Európai Uniótól az a 21 magyar képviselő, akik bejutottak az Európai Parlamentbe – tudta meg az RTL Klub Híradója. A tiszteletdíj havi 2,2 millió forint, ezen felül pedig 105 ezer forint napidíjat is kapnak akkor, amikor Brüsszelben vagy Strasbourgban hivatalos munkát végeznek. További havi másfél millió forintból egyéb kiadásaikat fedezhetik. Ezen felül az Európai Unió fizeti az utazásaikat és az orvosi költségeik nagy részét is, és irodákat, autót is kaphatnak.

Azok a képviselők, akik nem térhetnek vissza az Európai Parlamentbe, annyi hónapig kapják még a fizetésüket, ahány évig képviselők voltak.

Fotó: Ivándi-Szabó Balázs / 24.hu