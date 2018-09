A túlórázás évekig is eltarthat, és nem mindenhol fizetik ki

A munkaerőhiány miatt rengeteget túlóráznak szinte minden munkaterületen. A túlórákat nem is mindig fizetik ki, és sokszor nem is csak ideiglenes sújtja ez a dolgozókat, hanem akár éveken át, amíg a munkáltató nem talál megfelelő munkaerőt, írja az Abcúg.hu. Ez egy önmagát gerjesztő folyamat, mert

a túlórák miatt egy idő eltelte után egyre többen hagyják ott az állásukat, és emiatt

egyre nagyobb munkaerőhiány lesz az adott cégnél.

Kisebb létszámú munkahelyeken a dolgozók fel sem mernek mondani, mert tudják, hogy ezzel csak még több túlórát szakítanának az ottmaradtak nyakába. A középvezetők is sokszor tehetetlenek, egy bizonyos nagyságú munkaerőhiány után már egy egyszerű toborzás sem tudja megoldani a problémát, minden követ meg kell mozgatni ahhoz, hogy munkaerőhöz jussanak. A szerző Főd Kitti konkrét eseteken keresztül mutatja be, mit is jelent ez az egyén szintjén.

Másfél éve csak túlóra

Egy férfi gépkezelőként dolgozik egy budapesti cégnél, 12-14 órákat dolgozik heti öt, olykor hat napban, mert a 14 fő helyett mindössze csak hatan vannak. Így van ez már fél éve, egyelőre úgy tűnik, hogy nem is lesz megoldás.

,,Ez egy patthelyzet, mert amíg itt vagyok 12-14 órában, addig nem tudok munkát keresni. Felmondani a bizonytalanért meg nem merek”

– vázolja helyzetét a férfi.

A túlórát ráadásul nem teljesen fizeti ki a cég, csak azok után az óraszámok után jár pénz, amiket törvényesen el tudnak számolni. A törvény szerint hetente 48 órát lehet dolgoztatni túlórával együtt, kizárólag rendkívüli, például készenléti helyzet vagy ügyelet esetében szabad 72 órát gályázni egy héten, de akkor sem tartósan.

A férfi szerint a munkakörülmények miatt sem talál új munkaerőt a cég, mert nincs pihenőhelyük, nem kapnak munkafelszerelést és a fizetés sem túl magas. A munkájáért 160 ezer forint körüli nettó jár, 1080 forint bruttó az órabére. A cég vezetői fél éve mondják, hogy próbálnak munkaerőt találni, de a dolgozók utánanéztek az interneten, ahonnan kiderült, hogy egyedül ebbe a pozícióba nem keres a cég embert.

Tünde egy biztonsági cégnél két éve túlórázik, és neki sem mindig fizetik ki, egy pultos két ember munkáját kénytelen vinni, egy állatorvos pedig csak azért nem mondott fel, hogy ne szúrjon ki túlórázó kollégáival – kattintson a történetükért.

