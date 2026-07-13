alejandro gonzález iñárritudiggertom cruise
Élet-Stílus

A teljesen elmaszkírozott Tom Cruise miatt érdemes várni az őszt

Frazer Harrison / Getty Images
admin Besenyei Balázs
2026. 07. 13. 15:00
Frazer Harrison / Getty Images

Október 2-án kerül a mozikba a Digger, Alejandro González Iñárritu új, angol nyelvű filmje, melynek Tom Cruise lesz a főszereplője. A sztoriról nem sokat tudni, csak annyit, hogy Cruise a világ leggazdagabb emberét alaktíja, aki a világ megmentőjének kiáltja ki magát, miközben tényleg katasztrófa fenyeget. Csakhogy ezt épp ő idézte elő.

A film sajátossága, hogy Cruise-t alig lehet majd fölismerni, megjött ugyanis az első fotó róla és az első rendes előzetes:

 

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Ezekben a filmjeiben fölismerjük:

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