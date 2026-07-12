Megtudta, hogy megcsalta a párja, alaposan elintézte a kocsiját – videó

Szerelmi dráma a nyugat-szibériai Aszino városában: egy 24 éves nő tudomást szerzett párja hűtlenségéről, majd úgy döntött, hogy a férfi autóján vezeti le a dühét.

Az orosz közösségi oldalakon terjedő videón látható, ahogy a nő egy méretes rúddal nekimegy a házuk előtt parkoló Honda szélvédőjének.

A gazeta.ru a „Region-70 Tomszk” Telegram-csatornára hivatkozva azt írja, az autó 31 éves tulajdonosa feljelentést tett a rendőrségen.

A biztonsági kamerák felvételei alapján a nyomozók azonosították a tettest. A nő nem próbált elrejtőzni, és beismerte a tettét. Büntetőeljárás indul ellene.