féltékenységrongálásaszinovideó
Élet-Stílus

Megtudta, hogy megcsalta a párja, alaposan elintézte a kocsiját – videó

24.hu
2026. 07. 12. 07:39
Az orosz nő nem tagadta a tettét a kihallgatásán.

Szerelmi dráma a nyugat-szibériai Aszino városában: egy 24 éves nő tudomást szerzett párja hűtlenségéről, majd úgy döntött, hogy a férfi autóján vezeti le a dühét.

Az orosz közösségi oldalakon terjedő videón látható, ahogy a nő egy méretes rúddal nekimegy a házuk előtt parkoló Honda szélvédőjének.

A gazeta.ru a „Region-70 Tomszk” Telegram-csatornára hivatkozva azt írja, az autó 31 éves tulajdonosa feljelentést tett a rendőrségen.

A biztonsági kamerák felvételei alapján a nyomozók azonosították a tettest. A nő nem próbált elrejtőzni, és beismerte a tettét. Büntetőeljárás indul ellene.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Meghalt Szolnoki Péter, a Bon-Bon énekese
Kvíz: mondd meg, melyik Spielberg-filmből van a pillanatkép!
Sokszor bekavart a VAR, Bellingham-duplával négy között az angolok
Kihúzták az ötöslottó nyerőszámait
Radics Gigi, Szolnoki Péter
Meghalt Szolnoki Péter, a Bon-Bon énekese
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik