Egy éve ilyenkor: nem várt állatot rejtett a Holt-Tisza élve fogó csapdája

Egy éve ilyenkor a legtöbb hullámot vető, legnagyobb port kavaró esemény az volt, hogy Aranyosi Pétert megfosztották a Karinthy-gyűrűjétől. A humorista autentikusan reagált.
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Aranyosi Péter kedvenc szovjet viccével reagált arra, hogy megfosztották a Karinthy-gyűrűjétől
Az MTVA gyűlöletkeltés miatt vette el tőle a díjat.
De megszólaltak a kollégái is.
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Litkai Gergelyt, Dombóvári Istvánt, Tóth Edut és magát Aranyosit is kérdeztük a gyűrű-ügyről.
Aranyosi Péterhez hasonlóan a nagybani piacon működő gyümölcs- és zöldség-nagykereskedő cégeket is megfosztották fontos értéktárgyaiktól.
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Eközben Kepes Andrást az év meglepetése érte:
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Közel húsz év után akarták visszacsábítani.
És alaposan meglepődtek – na persze nem Kepes András ügyén – a Madárfigyelő Szolnok Természetvédelmi Egyesület munkatársai is:
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Épp egy éve számoltunk be népszerű Kádár-sorozatunkban a pártfőtitkár életének utolsó napjairól, perceiről.
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