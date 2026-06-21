Egy éve ilyenkor: nem várt állatot rejtett a Holt-Tisza élve fogó csapdája

Egy éve ilyenkor a legtöbb hullámot vető, legnagyobb port kavaró esemény az volt, hogy Aranyosi Pétert megfosztották a Karinthy-gyűrűjétől. A humorista autentikusan reagált.

De megszólaltak a kollégái is.

Aranyosi Péterhez hasonlóan a nagybani piacon működő gyümölcs- és zöldség-nagykereskedő cégeket is megfosztották fontos értéktárgyaiktól.

Eközben Kepes Andrást az év meglepetése érte:

És alaposan meglepődtek – na persze nem Kepes András ügyén – a Madárfigyelő Szolnok Természetvédelmi Egyesület munkatársai is:

Épp egy éve számoltunk be népszerű Kádár-sorozatunkban a pártfőtitkár életének utolsó napjairól, perceiről.