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Élet-Stílus

Egy éve ilyenkor: nem várt állatot rejtett a Holt-Tisza élve fogó csapdája

24.hu
2026. 06. 21. 05:56
Jachtot is lefoglalt a NAV a nagybani piacon, Kepes András pedig váratlan hívást kapott. Ez történt pont egy éve.

Egy éve ilyenkor a legtöbb hullámot vető, legnagyobb port kavaró esemény az volt, hogy Aranyosi Pétert megfosztották a Karinthy-gyűrűjétől. A humorista autentikusan reagált.

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De megszólaltak a kollégái is.

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Litkai Gergelyt, Dombóvári Istvánt, Tóth Edut és magát Aranyosit is kérdeztük a gyűrű-ügyről.

Aranyosi Péterhez hasonlóan a nagybani piacon működő gyümölcs- és zöldség-nagykereskedő cégeket is megfosztották fontos értéktárgyaiktól.

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Eközben Kepes Andrást az év meglepetése érte:

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És alaposan meglepődtek – na persze nem Kepes András ügyén – a Madárfigyelő Szolnok Természetvédelmi Egyesület munkatársai is:

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Épp egy éve számoltunk be népszerű Kádár-sorozatunkban a pártfőtitkár életének utolsó napjairól, perceiről.

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