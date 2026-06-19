Sokan csütörtököt mondanának ennek a szólásos kvíznek a kitöltésénél – te köztük vagy?

Gyakran érzed úgy, hogy dugába dől minden terved, amikor ki akarod találni a magyar szólások eredetét? Ha nem vigyázol, a végén még megüt a guta a hihetetlen történeteiktől! Ebben a kvízben garantáltan nem akarunk lóvá tenni, és eszünk ágában sincs egy unalmas nyelvtanórát a nyakadba varrni. Bár a hibátlan kitöltés dicsősége talán csak egy pünkösdi királyság, ha nem próbálod meg, a megszerzett tudás egy fabatkát sem ér. Ne hagyd cserben a kíváncsiságodat, teszteld velünk, mennyire ismered a legnépszerűbb magyar kifejezések valódi és sokszor bizarr múltját!

Ha még kitöltenél egy-két kvízt, íme, pár ajánlat:

Jean-Claude Van Damme melyik filmjéből mutatjuk a jelenetet?

A rovátkolt baromtól a gőzpöfögészeti tovalöködöncig: tudod mit jelentenek ezek a nyelvújításkori szavak?

Hány fát ismersz fel képről?

Hányast kapnál egy nyolcadikos töridolgozaton?

Emlékszel még az internet hőskorára? Tedd próbára magad ezen a retró kvízen!

Hányat ismersz fel Bud Spencer filmjeiből, ha csak egy képet mutatunk belőlük?