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Sokan csütörtököt mondanának ennek a szólásos kvíznek a kitöltésénél – te köztük vagy?

24.hu
2026. 06. 19. 05:30

Gyakran érzed úgy, hogy dugába dől minden terved, amikor ki akarod találni a magyar szólások eredetét? Ha nem vigyázol, a végén még megüt a guta a hihetetlen történeteiktől! Ebben a kvízben garantáltan nem akarunk lóvá tenni, és eszünk ágában sincs egy unalmas nyelvtanórát a nyakadba varrni. Bár a hibátlan kitöltés dicsősége talán csak egy pünkösdi királyság, ha nem próbálod meg, a megszerzett tudás egy fabatkát sem ér. Ne hagyd cserben a kíváncsiságodat, teszteld velünk, mennyire ismered a legnépszerűbb magyar kifejezések valódi és sokszor bizarr múltját!

Ha még kitöltenél egy-két kvízt, íme, pár ajánlat:

Jean-Claude Van Damme melyik filmjéből mutatjuk a jelenetet?

A rovátkolt baromtól a gőzpöfögészeti tovalöködöncig: tudod mit jelentenek ezek a nyelvújításkori szavak?

Hány fát ismersz fel képről?

Hányast kapnál egy nyolcadikos töridolgozaton?

Emlékszel még az internet hőskorára? Tedd próbára magad ezen a retró kvízen!

Hányat ismersz fel Bud Spencer filmjeiből, ha csak egy képet mutatunk belőlük?

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