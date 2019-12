Bocsánatot kért a norvég koronahercegnő, hogy találkozott Jeffrey Epsteinnel

Bocsánatot kért Mette-Marit norvég koronahercegnő, hogy találkozott Jeffrey Epsteinnel – írja a Local norvég kiadása.

Az üzletembert idén tartóztatták le, miután azzal vádolták, hogy kiskorúakat kényszerített prostitúcióra, de mielőtt bíróságra került az ügy, Epstein a börtönben meghalt. A hivatalos vizsgálat szerint öngyilkos lett, de ezt többen kétségbe vonták.

Epsteint 2008-ban már elítélték, 13 hónapot töltött börtönben és felvettek a szexuális bűnelkövetők listájára is. Mette-Marit hercegnő 2011 és 2013 között több alkalommal is találkozott a férfival. Most azt mondta:

Sosem álltam volna szóba Epsteinnel, ha tudtam volna, hogy milyen komoly bűncselekményeket követett el. Jobban utána kellett volna néznem a múltjának és sajnálom, hogy ezt nem tettem,

olvasható a norvég királyi palota közleményében.

