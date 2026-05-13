Hargitai Bea annak idején kiviharzott a történelem-szóbelivizsgájáról, úgy felhúzta magát

Múlt héten zajlott le az idei érettségi első hete, aminek alkalmával a diákok magyar nyelv és irodalomból, matematikából, történelemből, illetve angol és német nyelvből írták meg a vizsgáikat. Az érettségi a #Bochkor legutóbbi adásában is téma volt, aminek kapcsán Hargitai Bea elárulta, hogy annak idején úgy felidegesítette magát a történelemszóbelijén, hogy inkább otthagyta az egészet – szúrta ki az Index.

Emlékszem, a töri érettségire kidolgoztam mindent, mindent meg is tanultam, csak az első két tételt nem. Egy betűt sem olvastam el. Melyiket húztam ki? Hát az egyest! Emlékszem, a téma az ókori Egyiptom volt…. Maximum Kleopátra szemhéjfestéséről tudok beszélni… Ennyit sikerült, ennyit tudok

– emlékezett vissza a modell, aki szólt a vizsgáztatónak, hogy új tételt szeretne húzni, tudatában annak, hogy így csak hármasról indulhat, ám ezt elsőre nem engedték meg neki.

Úgy felidegesítettem magam, odamentem az asztalomhoz, felvettem a rózsaszín hátitáskámat, és kimentem. Az utcán rohant utánam a vizsgabiztos, hogy »Jó, oké, megengedjük, csak húzz egyet«. Én meg: »Na jó, akkor visszamegyek…«

– mesélte.