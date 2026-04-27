hajós andrásheti hetesmajkatv2
Élet-Stílus

Hajós András a TV2-ről: Láttunk mi a folyosón néhány dolgot, programigazgatót ordítani a tényekesekkel

admin Grósz Petra
2026. 04. 27. 09:28
A 444 szúrta ki, hogy a Heti Hetes legutóbbi adásában kommenteket olvastak be a szereplők, köztük egy olyat is, melynek írója szerint a műsor „a TV2 színvonala”. Majkának a hozzászólás hallatán az volt a reakciója, hogy „ez annyira aljas, hogy nem is válaszolunk”, mire a műsort vezető Nagy Ádám feltette neki a kérdést:

„Te mondod, aki TV2-es volt?”

A kérdésre először Hajós András reflektált hosszabban, aki maga is dolgozott a TV2-nél.

Ne mossuk össze! A szórakoztatórészleget ne. Majd egyszer a Petivel mesélünk történeteket, láttunk mi a folyosón néhány dolgot, programigazgatót ordítani a tényekesekkel, szóval nem olyan fekete-fehér ez az egész

– fogalmazott Hajós, mire Majka felidézte, hogy neki egyszer volt egy „nagyon nagy összeveszése  a hölggyel, aki távozott”, utalva feltehetően Szalai Vivien korábbi hírigazgatóra, akitől a TV2 nem sokkal a Fidesz választási győzelme után vált meg.

A rapper-műsorvezető elmondása szerint Szalai elhívta őt a Tényekbe, ahová nem akart menni, ezért utóbbi telefonon próbálta meggyőzni őt.

Rettentő módon összevesztünk. Ez még régen volt, utána ott volt ő is öt-hat évet, de ilyen ordibálásig fajult a telefonba, de nem történt egyikünkkel se semmi.

Mint mondja, ő egyszerűen nem akart a Tényekben szerepelni – később azonban ennek elejére is benne volt a műsorban, amikor 2025 nyarán körbejárta a propagandamédiát az a performansza, amikor egy fesztiválos koncertjén eljátszották a színpadon, hogy egy mikrofonnal fejbe lövik őt mint Bindzsisztán miniszterelnökét.

A Heti Hetes említett részében a rapper Magyar Péterről is elmondta a véleményét:

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Megfogta a csirkével játszó kutya hátsó lábait, és addig verte a villanyoszlophoz, amíg az el nem pusztult
Molnár Áron Orbán Viktornak: Édesem, rád sehol sincs szükség
Szándékosan elütött egy biciklis futárt Budapesten, mégsem kell börtönbe mennie
Galkó Balázsról a fia: Apánk menekült ki az életből
Mészáros Lőrincéknél is cseng a kassza Tóth Alex Premier League-be igazolása után
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik