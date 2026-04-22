Nyári napok Grazban – ahol a múlt és a jövő egymás mellett él

A Mura partján álló Kunsthaus Graz már messziről magára vonja a tekintetet. Az organikus, kékes-fekete formájú múzeumot a helyiek csak „Friendly Aliennek”, vagyis barátságos földönkívülinek becézik. Nem véletlen: a különleges épület úgy simul bele a város látképébe, mintha egy futurisztikus szobor landolt volna a barokk házak között.

Pár lépésre innen a folyó közepén egy másik különös építmény lebeg. A Murinsel, azaz a Mura-sziget egy kagyló formájú acélplatform, amelyet gyalogoshidak kötnek össze a két parttal. Belül kávézó és kis rendezvénytér működik, nyári estéken pedig a helyiek kedvenc találkozóhelye: a folyó fölött ülve különös perspektívából látjuk a várost.

A város, amelyben minden sarok történetet mesél

A modern építészet mögött azonban ott húzódik Graz régi arca is. A világörökségi óváros szűk utcái, árkádos udvarai és reneszánsz palotái között sétálva könnyű évszázadokat visszautazni az időben.

A grazi vár udvarán található például a híres Doppelwendeltreppe, a két párhuzamosan futó csigalépcső, melyek minden emeleten röviden találkoznak, majd újra szétválnak és újra összefutnak. Ezért a helyiek csak kedvesen „kibékülés lépcsőnek” nevezik.

Zöld domb a város közepén

Graz jelképe a város közepén emelkedő Schlossbergen található Uhrturm, a 13. századi óratorony évszázadok óta figyeli a város életét. Innen fentről a vörös tetős házak, a templomtornyok és a Mura kanyarulata egyszerre tárul elénk.



A domb tetejére többféleképpen is feljuthatunk: lépcsőkön, lifttel vagy siklóval, a legbátrabbak pedig egy szokatlan úton is visszatérhetnek: a hegy belsejében vezető, több mint százméteres Schlossberg-csúszdán, mely a világ legmagasabb beltéri csúszdája.

A stájer ízek legjava

Grazban a gasztronómia legalább olyan fontos része az élménynek, mint a látnivalók. A város Ausztria gourmet fővárosa, ami a környék gazdag mezőgazdasági hagyományainak köszönhető.

A piacokon friss zöldségek, sajtok és tökmagolaj sorakoznak, a város terein pedig egymás után telnek meg a kávézók teraszai: egy pohár bor, egy tányér stájer fogás, és máris ott találjuk magunkat Graz esti nyüzsgésében. Nyári hétvégéken az óváros terein gyakran különféle eseményekkel találkozhatunk: a La Strada egy nemzetközi utcai művészetekre fókuszáló fesztivál vagy az AIMS melynek keretein belül a különböző helyeken hallgathatunk koncerteket.

Egy város, amelyben könnyű elidőzni

Graz nem akar mindenáron lenyűgözni – egyszerűen csak jól érzi magát a saját bőrében. A középkori tornyok, a futurisztikus múzeum és a folyóparti teraszok együtt adják azt a különös hangulatot, amely miatt a városból nehéz egyetlen jelzővel hazamenni.

