Ablakcsere kockázat nélkül: Íme hat kérdés, amit a beépítés előtt mindenképp fel kell tenni

Egy lakás, vagy ház megvásárlása után, egy saját építkezésnél, vagy egy évtizedek óta minden nagyfelújítást elkerülő otthonnál előbb-utóbb gondolni kell a nyílászárók cseréjére, a piac azonban tele van jobbnál jobbnak hangzó ajánlatokkal, így laikusként nehéz eldönteni, melyik az az opció, ami a legnagyobb javulást eredményezi.

De mit tehetünk azért, hogy ne csalódásként, hanem az életminőséget nagyban javító változásként éljük meg a folyamatot? Mi az, amire mindenképp figyelni kell, és feltétlenül meg kell kérdeznünk? Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat.

Mennyire sürgős a felújítás?

A legfontosabb, hogy megértsük: egyik napról a másikra nem lehet fejest ugrani egy ablakvásárlásba, hiszen az ár mellett számos másik tényezőt is meg kell fontolni. Nem mindegy, hogy milyen méretű nyílászárókat szeretnénk lecserélni, ahogyan az sem, hogy hol áll az ingatlan, amin a munkát szeretnénk elvégezni. Ha túl gyorsan haladunk, az könnyen egy kevésbé szerencsés megoldás felé vezethet, így érdemes türelmesnek lenni, vagy olyan gyártót, illetve beépítéshez is értő céget keresni, ami sok éves tapasztalattal, és egy sor referenciával rendelkezik.

Erre jó példa az immár kilencvenöt éve, 1931 óta létező osztrák Internorm, ami teljes egészében Ausztriában gyártja a prémium ablakokat, ajtókat és árnyékolókat. A minőség ezáltal biztosított, sőt, szigorúan ellenőrzött, a kézi kidolgozottság pedig a régi mesterekre is emlékeztet. A huszonegy országban jelen lévő gyártó tíz különböző független tanúsítást is begyűjtött, így nemcsak a vásárlók, de a szakma is elismerte a kiválóságát. További pozitívum, hogy a mára Európa elsőszámú ablakmárkájává vált cégnek Magyarországon széles partnerhálózata van, így akár saját lakóhelyünkön is megismerhetjük a választékot, illetve igénybe vehetjük a szolgáltatásaikat.

Az interneten meggyőző, vannak értékelések, megrendeljem online?

Semmiképpen sem, hiszen minden esetben ajánlott megkeresni egy cég üzletét, vagy showroomját, ahol szakemberek tudnak segíteni a választásban, majd a helyszínen végzik el a szükséges, pontos méréseket. Ez meglepetéseket is hozhat, hiszen kiderülhet, hogy a zajos, napos, vagy akár a szomszédnak kitűnő betekintést nyújtó jelenlegi ablakunkat sokkal jobb verzióra lehet cserélni, mint azt eredetileg gondoltuk.

Az Internorm ebben az elsőtől az utolsó pillanatig elkíséri a vásárlót, hiszen a bemutatóterem ajtajától az utolsó simításokig végigvezeti az embert a folyamaton, mindehhez pedig olyan garanciákat vonultat fel, amik bőven túlmutatnak a piacon megszokottakon.

Milyen árnyékolóra van szükség?

Először is arról kell döntést hoznunk, hogy a belső vagy a külső megoldást preferáljuk. A legtöbbször egy külső, látható tokkal rendelkező opció jelenti a megoldást, érdemes azonban túllátni a kézzel felhúzható, illetve leengedhető, fehér PVC-redőnyök világán. Jó opciót jelenthet az alumíniumból készült verzió, ami a csapadéknak és az erős napsütésnek is tovább képes ellenállni, de akár azt is eldönthetjük, hogy a z új rendszer milyen lamellákkal rendelkezzen, hiszen a kétszeres bordázás a szél ellen is jobb védelmet nyújt.

A lehetőségek száma ezzel még távolról sem ért véget, hiszen az elérhető kényelmi extrák közt találhatjuk a falra rögzített panelek nyomógombjaival, külső távirányítóval, vagy akár applikáción át vezérelhető megoldásokat.

Az Internorm itt is ad megoldást: az I-tec Shading rendszer automatikus funkciója napfelkeltekor, illetve naplementénél automatikusan nyitni és zárni tudja a reluxát, a hőmérsékletet és a napsugárzást figyelve pedig megakadályozza, hogy a szobáink túlmelegedjenek. A rendszer télen is hasznos, hiszen maximalizálja a napfény beengedését, csökkentve a fűtésszámlát.

Milyen anyagból legyen? Nem ugyanolyan minden üvegablak?

Távolról sem. A lehetőségeinket szűkíti, ha műemléki, vagy helyi védettségű épületben élünk, hiszen akkor az eredeti osztásokat, valamint az anyagot is tartani kell, így nem marad más, mint az építéskorival megegyező állapot fenntartása.

Egyéb esetekben egy sor lehetőség áll előttünk, a műanyag, az alumínium, illetve ezek bármilyen kombinációja közül pedig a legjobb szaksegítséggel kiválasztani a legjobbat. Az ár-érték arány és a jó szigetelés nyilvánvalóan fontos szempont, a hangzatosnak tűnő számok, illetve reklámszövegek helyett azonban jobb arra figyelni, hogy a nyílászárók milyen független tanúsítási rendszerekben szereztek minősítéseket, és van-e teljesítmény-nyilatkozatuk, így sokszorosan is bebiztosíthatjuk magunkat.

Nem mindegy, hogy az új ablakok milyen profillal rendelkeznek, illetve hány rétegűek: a légkamrák száma egy idő után már csak marketingerővel bír, a rétegszámok pedig önmagukban semmit sem mondanak el, hiszen a szigetelést a legtöbbször két, vagy három rétegnyi üveg közt jelenlévő gáz (legtöbbször argon) biztosítja. Nagyobb felületű ablakok, vagy alacsonyabb energiahatékonyságú, nem szigetelt falú lakásoknál érdemes minőségi, háromrétegű darabokat választani, de alapvetően is megéri számolni vele, hiszen az eredmény a rezsiszámlán is szemmel látható változást okoz majd. A téli hideggel, illetve a nyári meleggel az úgynevezett alacsony emissziós üvegek még eredményesebben képesek megküzdeni, hiszen még inkább csökkentik a hőáteresztést.

Az Internorm további testreszabási lehetőségeket is nyújt, hiszen az anyagot és a stílust is képesek az épületéhez igazítani, számtalan kilincsvariációt, valamint vasalat-záróelemet felvonultatva. Az összkép épp ezért maradéktalanul szép lesz, miközben a fűtésszámla akár 30 százalékkal is csökken.

Az I-tec Insulation a szigetelésben segít, habszigetelő profilok helyett ugyanis granulátummal dolgozik, amit a tokprofilban lévő üreges kamrát egyenletesen és teljesen képes kitölteni, így hulladék nélküli megoldással javítja az ablak hőátbocsátási tényezőjét.

Az I-tec Glazing további javulást is hoz, hiszen az üveget úgy ragasztják a tokhoz, hogy az élettartam mellett a stabilitás, a hő- és hangszigetelés, valamint a biztonság is nő.

Hogyan védekezzek a betörők ellen?

A már említett minőségi tanúsítványok mellett a biztonsági megoldásokra is oda kell figyelni, főleg, hogy számos gyártó kínál olyan termékeket, amik extra biztonságot nyújtanak. Ezek sokszor nem szimplán csak megerősített üveglapokból állnak, de komplex vasalatokat, bonyolultabb üvegrögzítő megoldásokat, vagy akár kulccsal zárható kilincsek is magukban foglalnak.

A fenntarthatóságot mindig szem előtt tartó Internormnál erre is komoly hangsúlyt helyeztek, hiszen az I-tec Secure nevű vasalatuknál a csappantyúk az ablakszárnyak zárásakor kinyílnak, és minden oldalon közvetlenül a tok belsejébe nyomódnak, ellehetetlenítve az ablak kiemelését.

Mikor érdemes beépíteni az ablakokat?

A kérdést ma, 2026-ban már messze meghaladtuk, hiszen akár tartósan 0 fok alatti hőmérséklet esetén is eredményesen elvégezhető a munka, az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében azonban tavasztól őszig ajánlott elvégezni a munkát.

Nem mindegy, hogy a már meglévő ablakot ki teszi a helyére, így ajánlott több céget is megkeresni, árajánlatot kérve tőlük. A választást ne csak a válaszként kapott összeg mérete befolyásolja, hiszen olyan vállalkozás mellett érdemes letenni a voksot, ami hosszú ideje jelen van a piacon, és rendelkezik ajánlásokkal. Ez a munka az egész csere legfontosabb pontja, hiszen a legszuperebb, legjobb minőségű ablak is rosszul működhet, ha nem megfelelően építik be a falba.

A beépítést az Internorm természetesen magára is vállalja, a tanácsadás és a vásárlóval való közös döntés után tiszta és szakszerű szerelést végezve. A hazai partnerek természetesen az utólagos karbantartást is elvégzik, harminc éves alkatrész-garanciát vállalva a beszerelésre, így biztosak lehetünk benne, hogy jó döntést hoztunk.