Kínos pillanat A Nagy Ő-ben: Stohl András még magán viselte az előző randi nyomát, amikor Krisztával találkozott

admin Csontos Kata
2026. 02. 06. 15:43
„Tök ciki így eljönni egy másik randira!”

A csütörtöki A Nagy Ő-ben elcsattant az első csók Kiara Lord és Stohl András között, miután a színész-műsorvezető bejelentette, hogy készen áll a csókolózásra. Ez nem minden még versenyben lévő hölgynek tűnt vonzó ajánlatnak, ketten – Krisztina és Éva – egy erotikus játékra is inkább nemet mondtak.

A pénteki rész előzetesében azt látjuk, hogy Kriszta randira megy Stohllal, aki tudtán kívül rúzsfoltos arccal jelent meg a találkozón.

Tök ciki így eljönni egy másik randira

– mondta Kriszta, miközben a színész arcáról törölgette le a rúzsnyomokat.

Ez gáz, ezt tudom

– mondta Stohl, aki a fáradtságra fogta figyelmetlenségét.

Fáradt vagyok, mert azért ez nehéz, érted? És például ilyenre nem figyelek oda, amikor veled jövök el randizni. Tiszteletlenség, azt’ kész!

Hogy Stohl kivel töltötte az időt Kriszta előtt, az a pénteki részből derül ki.

