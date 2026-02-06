A Nagy Ő: több szereplőt is meglepett, hogy nem Kiara Lord nyerte meg az erotikus feladatot

A Nagy Ő legutóbbi adásában erotikus feladatot kaptak a szereplők: úgy kellett elérniük, hogy Stohl András pulzusa megemelkedjen, hogy a színész-műsorvezető nem láthatta őket, ugyanis szemfedőt viselt. Mindehhez kellékek is a rendelkezésükre álltak, mint például toll, pálca vagy buborékfújó.

A feladatra elsőként Kiara Lord jelentkezett, aki sikeresen meg is szaporázta Stohl szívverését, nagy sikere volt továbbá Ginának is, noha ő egyáltalán nem ért a színész-műsorvezetőhöz, csak sétált körülötte. Stohl azonban végül Panna produkcióját ítélte a legjobbnak, akit egyébként Lékai-Kiss Ramónának le is kellett állítania.

Panna valahogy mindig tud meglepetést okozni. Meglepődtem, hogy túlteljesítette a Kiarát bőven. Tehát, hogy így… ó, te jó ég. És szerintem a többiek is ledöbbentek, hogy ezt még hova lehet fokozni?

– mondta a jelenetet látva Gina.

A feladat közben egyébként volt ujjszopkodás is, amit Böbe vetett be, de nem mindenki tudott kibontakozni az említett környezetben. Andrea például egy ponton buborékfújással igyekezett kitölteni a rendelkezésre álló időt, mire Stohl közölte is vele, hogy ez nem az ő feladata. Ketten – Krisztina és Éva – pedig úgy döntöttek, hogy nem is vállalják a dolgot.

Panna nyert, de Kiara Lordnak sem kellett csüggednie

A versenyt végül Panna nyerte meg, aki bevallása szerint végig ösztönösen cselekedett, annak pedig kifejezetten örült, hogy az egykor felnőttfilmezéssel foglalkozó Kiara Lordot is meg tudta verni, így ő mehetett randizni Stohllal – de a pornósztárnak sem kellett csüggednie, Lékai-Kiss Ramóna ugyanis a kérésére elintézte, hogy ő is kettesben maradhasson a színész-műsorvezetővel, akivel végül a jacuzziban estek egymásnak.