A vaspótlás nem sprint, hanem maraton – és ez nem véletlen (x)

A vashiány a világ egyik leggyakoribb tápanyaghiányos állapota, ennek ellenére sokan nincsenek tisztában azzal, mire kell odafigyelni a megelőzése és kezelése érdekében. A vaspótlással kapcsolatos egyik leggyakoribb hiba, hogy amint megkönnyebbülünk – elmúlik a szédülés, visszatér az energiánk, a hajhullás is csillapodik –, máris félretesszük a készítményt. Pedig ilyenkor a munka még messze nincs kész. A vashiány kezelése időigényes folyamat, és ha idő előtt abbahagyjuk, nagy az esély a visszaesésre.

Akkor miért vagyunk már pár hét után jobban?

A szervezet lépcsőzetesen reagál a vaspótlásra. Először a hemoglobinszint kezd emelkedni, ez általában 2-4 héten belül mérhető javulást mutat. Ettől érezzük magunkat hamar jobban. A teljes normalizálódás azonban jellemzően több hónapot vesz igénybe, attól függően, milyen mélyről indultunk. És itt jön a csavar: még ez sem a történet vége.

A vasraktárak ugyanis csak a hemoglobinszint rendeződése után kezdenek feltöltődni. Ehhez további 4-6 hónapra is szükség lehet. Vagyis a hosszú távon sikeres vaspótlás alapfeltétele, hogy ne csak a tüneteket kezeljük, hanem a raktárakat is újratöltsük. Ennek hiányában a panaszok könnyen visszatérnek – sokszor épp akkor, amikor már azt hisszük, túl vagyunk rajta.

Miért olyan alattomos a vashiány?

A vashiány nem az a típusú probléma, amely egyszer csak berobban az életünkbe, inkább lassan, alattomosan kúszik be és gyakorol egyre jelentősebb negatív hatást. A jellemző tünetei – mint a fáradékonyság, sápadtság, fejfájás, koncentrációs nehézség, hajhullás, nyugtalanláb-szindróma – könnyen írhatók a stressz, a kialvatlanság vagy az évszakváltás számlájára. A szervezet sokáig képes a vasraktárakból felszabadított vassal biztosítani a legfontosabb vasigényes testi funkciókat, ezért a laboreredmények gyakran már csak akkor rosszak, amikor a tartalékok gyakorlatilag kiürültek.

Nem mindegy, miért fogy el a vas

A sikeres vaspótláshoz a vashiány kiváltó okait is ismernünk kell. Előfordulhat, hogy egyszerűen kevés vasat viszünk be az étrendünkkel, de gyakori a fokozott vasvesztés is – például erős menstruáció vagy tartós, kisebb mértékű vérzés esetén. Megnövekedett vasigénnyel jár a várandósság, a szoptatás, a kamaszkor, de az intenzív fizikai terhelés is. És az sem ritka, hogy a vasbevitel megfelelő lenne, de a felszívódás akadályozott valamilyen gyulladásos vagy autoimmun állapot miatt. Ez esetben először a felszívódást gátló problémát kell orvosolni, ez után kezdődhet meg a gyógyszeres vaspótlás.

Így fedezhetjük fel időben, ha gond van

A jó hír, hogy a vashiány egyszerű vérvizsgálattal kimutatható – a ferritinszintünk mutatja meg a legmegbízhatóbban a vasraktárak állapotát a teljes klinikai kép függvényében. A kevésbé jó hír, hogy a tüneteket okozó vashiány pusztán étrendi változtatással már nem hozható helyre. Ilyenkor célzott, gyógyszeres vaspótlásra van szükség. Ehhez válasszunk olyan készítményt, amely biztonságos, hatásos, jól tolerálható, hiszen az egyik legnagyobb hiba, amit elkövethetünk, ha túl korán abbahagyjuk a vaspótlást. A felsorolt kritériumoknak megfelelő készítmény szedését kisebb eséllyel adjuk fel idő előtt.

