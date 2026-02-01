A rossz alvásnak ára van, és a szervezeted fizetheti meg

Életünk közel egyharmadát átalusszuk, ez egy kiemelten fontos emberi szükségletünk: a pihenés a testi funkciók és a mentális egészségünk szempontjából egyaránt fontos. A felnőttek alvásra javasolt időtartama napi 7-9 óra, ám a krónikus alvászavarban szenvedők esetében ez az ajánlás rendszeresen nem teljesül, vagy az alvás minősége nem megfelelő.

Mikor beszélünk alvászavarról?

Akkor beszélünk alvászavarról, ha az alvás mennyisége, minősége vagy időzítése eltér az egyén számára optimálistól, és ez érezhetően rontja a nappali közérzetet, teljesítőképességet vagy életminőséget. Az alkalmi alváskimaradás önmagában még nem jelent problémát, ám fontos különbséget tenni az átmeneti alvásproblémák és a krónikus alvászavar között. Egy stresszes időszak, munkahelyi túlóra, egy hosszúra nyúlt buli, egy újszülött érkezése vagy akár az időzónaváltás is okozhat néhány nyugtalan éjszakát, amelyek rendszerint idővel maguktól rendeződnek. Ezzel szemben krónikus alvászavarról akkor beszélhetünk, ha a tünetek tartóssá válnak (legalább három hónapon át fennállnak) és kedvezőtlenül befolyásolják az érintett nappali működését.

Az alvászavarok típusai:

Az alvászavarnak számos megjelenési formája lehet, melyek közül az egyik leggyakoribb az álmatlanság, más néven inszomnia, amelyet nehezített elalvás, az éjszakai felébredésekkel megszakított alvás, illetve a túl korai ébredés jellemez. Az érintettek gyakran számolnak be arról, hogy az alvás számukra nem pihentető, még akkor sem, ha elegendő időt töltenek az ágyban.

Az álmatlanság hátterében sok minden állhat, például helytelen életmód, rendszertelen életritmus, túlterheltség, túl sok képernyőhasználat, túlzott szorongás, stressz, és/vagy mozgáshiány. Az is előfordulhat, hogy az álmatlanság mögött valamilyen testi vagy lelki betegség húzódik meg: leggyakrabban a magas vérnyomással küzdők számolnak be efféle panaszokról, de pajzsmirigy-rendellenességek, idegrendszeri zavarok, légzőszervi megbetegedésben szenvedők, illetve cukorbetegség is állhat a rossz éjszakák hátterében. Ezen túl a különböző lelki panaszok, például a depresszió vagy a szorongás szintén nagyon gyakran okoz alvásproblémákat.

Az álmatlanság mellett az alvászavarok közé tartoznak a többi között az alvás közbeni mozgászavarok – például a nyugtalanláb-szindróma –, a légzéssel összefüggő alvászavarok, mint az alvási apnoe, amelyet ismétlődő légzéskimaradások jellemeznek, illetve a hangos, rendszeres horkolás, valamint az alvás közben fellépő szokatlan viselkedésformák, amiket összefoglaló néven paraszomniáknak nevezünk. Ide tartozik az önkéntelen beszéd, az alvajárás, az éjszakai felriadások, a rémálmok, valamint az éjszakai fogcsikorgatás.

Sokan talán nem is gondolják, de az sem szerencsés, ha túl sokat alszunk. Az alvás zavarai között tartjuk számon a hiperszomniát is, mely fokozott alvásigénnyel jár. Ilyenkor az érintett a megszokottnál hosszabb ideig alszik, mégis fáradtnak érzi magát, illetve gyakran napközben is aluszékony.

Az alvászavar következményei

Mint ahogy azt már jeleztük, a tartósan fennálló alvászavar negatívan befolyásolhatja a testünket és a lelkünket egyaránt. Okozhat ingerültséget, levertséget, szorongást, memóriazavart, a teljesítőképesség csökkenését, a koncentrálóképesség gyengülését, és akár depressziót is.

A szervezetünkre is rendkívül rossz hatással lehet az állandó kialvatlanság. Gyakori a szív- és az érrendszer károsodása, magas vérnyomás, de gyakran lép fel zavar az emésztőrendszer működésében is. Legyengülhet az immunrendszer, amitől megnő a fertőzésveszély, és a hormonális változások hatására emelkedhet a vércukorszint, így a cukorbetegség kialakulásának az esélye is fokozódik. További következmények lehetnek a hízás és a szexuális teljesítmény csökkenése.

Az alvás minősége hosszú távon meghatározza az életminőségünket, ezért a visszatérő panaszokat nem érdemes félvállról venni. A megfelelő felismerés és odafigyelés sok esetben már önmagában is nagy lépést jelent a pihentetőbb éjszakák felé, de krónikus alvászavar esetén ne halogassuk az orvoshoz fordulást!

