George Clooney-ék 30 éve léptek be a Titty Twister ajtaján, hogy tarantinósan karóba húzzák a vámpírokat

Hogy az Alkonyattól pirkadatig egyáltalán elkészülhetett, abban leginkább az játszott közre, hogy Quentin Tarantino és Robert Rodriguez országos cimborák. 1996-ra előbbi már túl volt a Kutyaszorítóban és a Ponyvaregény elsöprő sikerén, Rodriguez pedig előbb az El Mariachival hívta föl magára a figyelmet Hollywoodban, majd a műfaji sokszínűségéről híres akciófilmjével, a Desperadóval.
A cikk tartalmából
Évfordulós írásunkban szó lesz arról:
- Mennyi pénzt kapott Quentin Tarantino videótékás dolgozóként, hogy megírja az Alkonyattól pirkadatig forgatókönyvét?
- Miért tartották akkoriban eladhatatlannak a vámpírfilmeket?
- Hogyan választották ki George Clooney-t a vérbő akció-horror főszerepére?
- Mit jelent az, hogy két filmet gyúrtak egybe?
- Hogyan vették rá Salma Hayeket, hogy a lábfetisiszta Tarantino egy jelenetben a színésznő lábujjait szopogathassa?
