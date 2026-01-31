George Clooney-ék 30 éve léptek be a Titty Twister ajtaján, hogy tarantinósan karóba húzzák a vámpírokat

Dimension Films / A Band Apart / / Collection ChristopheL / AFP

Dimension Films / A Band Apart / / Collection ChristopheL / AFP

1996-ban az Alkonyattól pirkadatig úgy tűnt fel a mozikban, mintha két különálló filmet gyúrtak volna egybe: az első fele a tarantinói diskurzusokra épülő, feszített krimi, két törvény elől menekülő testvérről, míg a második egy vérben tocsogó vámpírlövölde. Robert Rodriguez közel sem misztikus, magányos, tépelődő, majdhogynem emberszerű alakokként tekintett a vámpírokra, hanem széttrancsírozható szörnyetegekre, akik George Clooney-t kimozdították a Vészhelyzet szépfiújának szerepéből. Ennyi elég volt a film halhatatlanságához?

Hogy az Alkonyattól pirkadatig egyáltalán elkészülhetett, abban leginkább az játszott közre, hogy Quentin Tarantino és Robert Rodriguez országos cimborák. 1996-ra előbbi már túl volt a Kutyaszorítóban és a Ponyvaregény elsöprő sikerén, Rodriguez pedig előbb az El Mariachival hívta föl magára a figyelmet Hollywoodban, majd a műfaji sokszínűségéről híres akciófilmjével, a Desperadóval. A cikk tartalmából Évfordulós írásunkban szó lesz arról: Mennyi pénzt kapott Quentin Tarantino videótékás dolgozóként, hogy megírja az Alkonyattól pirkadatig forgatókönyvét?

Miért tartották akkoriban eladhatatlannak a vámpírfilmeket?

Hogyan választották ki George Clooney-t a vérbő akció-horror főszerepére?

Mit jelent az, hogy két filmet gyúrtak egybe?

Hogyan vették rá Salma Hayeket, hogy a lábfetisiszta Tarantino egy jelenetben a színésznő lábujjait szopogathassa? A teljes cikket előfizetőink olvashatják el. Már csatlakoztál hozzánk? Akkor lépj be a folytatáshoz! Előfizetek Már előfizető vagyok, Belépek