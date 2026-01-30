Stohl András: Bizonyos szempontból nagyon önző vagyok, én vagyok magamnak a legfontosabb

A csütörtöki A Nagy Ő-ben Stohl András megnyílt a kegyeiért versengő nőknek, és őszintén elmondta nekik, milyen ember ő valójában. Azt mondta, ennek azért látta szükségét, mert addig egy ideális képet láttak róla, és ideje kicsit jobban megismerniük őt.

„Nagyon nehéz erről beszélni. Nehéz az embernek megnyitni magát, nehéz ledobni azokat a páncélokat, amiket humorból vagy jópofaságból felépít maga köré. De ha azt szeretném, hogy ez egy valódi történet legyen, akkor kötelességem kinyitni magam, és beszélni egy kicsit magamról, és hogy mik az én démonjaim” – fogalmazott a színész.

Stohl András a démonjairól mesélt

Én egy nagyon szeretetéhséges ember vagyok, nagyon szeretem, ha szeretnek. Gondolom, ezért is lettem színész. Aki nem azt mondja, hogy azért csinálja, hogy őt szeressék, az hazudik. De szerintem ezzel mindenki így van az életben, hogy szereti, ha szeretik. Ahhoz, hogy én az legyek, aki vagyok, tehát hogy annyit tudjak adni, annak nagyon nagy ára van. Az, hogy az ember kiálljon, és esténként 400, vagy 4000, vagy 10 ezer embert szórakoztasson, és odaadja a lelkét, annak baromi nagy ára van. Például az az ára, hogy tönkremegy a családi életed. Ebből a szempontból nem fogok tudni megváltozni, mert ez az életem. Én ezért vagyok ezen a világon, azt gondolom, hogy adjak

– mondta elcsukló hangon a színész, és szavait hallva a nők között is többen meghatódtak.

Így folytatta:

Engem vagy gyűlölnek, vagy imádnak. De azt senki nem tudja elvenni, hogy ez egy sikeres életpálya. De a magánélet, hogy mi az oka annak, hogy kisiklik a dolog… Valószínűleg ez az én hibám. Én imádok élni. Imádok szeretni. Imádom magam jól érezni. Imádok dolgozni. Rendkívül szenvedélyes vagyok.

Önzőnek tartja magát

Stohl arról is beszélt, hogy most 58 éves, három komoly kapcsolata volt és öt gyereke, sőt már unokája is született.

Ahogy ment előre az életem, talán egyre jobb apa lettem. Már nem akartam annyira menni. Mindig menni akartam, mindig azt hiszem, hogy valamiről lemaradok. Bizonyos szempontból nagyon önző vagyok. Bizonyos szempontból én vagyok magamnak a legfontosabb. Egyszer valaki megkérdezte tőlem, hogy ki szeret engem a legjobban a világon, és azt mondtam, hogy én. És ebben sok minden benne van

– mondta el a színész, akinek önvallomására többen reagáltak.

Hogy reagáltak a többiek?

Böbe azt mondta, ő ugyanúgy azt érzi, hogy azért van a világon, hogy adjon. Melinda azt tartotta fontosnak, hogy a csillogás mellett végre meglátta Stohl emberi oldalát. Kiara Lord arról beszélt, az ő életfilozófiája kicsit más, ő nem látja ilyen tragikusan a dolgokat, de szerinte a színész tud hozzá illő társat találni magának.

Ez a kérdés! Nekem nem magammal van bajom, én tudom, hogy nekem ez az életutam. Hanem hogy valaki tud-e ehhez csatlakozni, vagy nem? És annak nem nyomorítom-e meg az életét? Mert a másik, ami nagyon fontos, hogy gyűlölök fájdalmat okozni

– magyarázta Stohl András.

Több mint tíz évvel ezelőtt megjelent könyvében így mesélt magáról: