Dr. Katona Szandra: Édesanyám sok mindenben elég konzervatívan nevelt

Dr. Katona Szandrát, a Kincsvadászok sztárját szólaltatta meg a BEST magazin. A galériatulajdonost és igazságügyi műtárgyszakértőt arról is kérdezték, mit gondol arról, hogy sok bókot zsebel be azután, hogy az emberek látják a tévében.

Édesanyám sok mindenben elég konzervatívan nevelt. Az öltözködésben is, de miközben megtanított arra, hogy igyekezzek nem nagyon kiválni a tömegből, azt is mindig elmondta: »Azért beleolvadni sem kell!«. Így, annak ellenére, hogy ő nem hordott harsány színeket, mégis inspirál az a stílus, ahogy őt láttam öltözködni gyerekkoromban. Ezért nem is nagy a különbség a tévében látott és a hétköznapi stílusom között. Talán csak annyi, hogy a tévében erős sminkre van szükség, a hétköznapokban ez nem jellemző rám. Meg is kapom a dicséretet, amikor valakivel a galériában találkozom, mennyivel fiatalabb vagyok smink nélkül. Mert hiába mosolygok én a tévés sminkkel is, az többnyire decensebbé teszi az embert

– mondja dr. Katona Szandra.

Az öltözködése kapcsán hozzáteszi:

Vannak darabok, amik annyira megtetszenek, hogy felvétel után meg is vásárolom őket. Nagyon jó dolgom van, hogy a stylistok ebben is segítenek. Sokszor olyanokat hoznak, amit én nem is biztos, hogy leemelnék a vállfáról, felvéve mégis kényelmesek és mutatósak.

4 fotó

Meddig tart még a Kincsvadászok?

Korábban a TV2-t arról kérdeztük, meddig terveznek a formátummal.

„Láttuk a műsorban a lehetőséget a piacon, kísérlet volt, de nagyon bejött. A Kincsvadászokkal hosszú távra tervezünk, de függ a nézettség alakulásától is, a műsor most növekvő pályán van. A nemzetközi adatok alapján, ahol bejön, ott hosszú évekig is képernyőn lehet kisebb-nagyobb szünetekkel a formátum.”

Valóban növekvő pályán van a műsor: január 6-a óta átlagosan 337 ezren nézik az adásokat a 18–59 éves nézők körében, melyhez 17 százalékos nézői részesedés párosul. Ez azt jelenti, hogy a korcsoportból minden hatodik tévénéző a Kincsvadászokat választja hétköznap esti szórakozásként. Ezzel az eredménnyel egyben az idősáv legnézettebb műsoráról beszélhetünk.