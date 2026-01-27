fenyőfagyűjtéskarácsonymohu
Élet-Stílus

Mikor szállítják el a karácsonyfákat az utcáról és hova kerülnek ezután?

Hardy Anna / 24.hu
Elszállításra váró karácsonyfák a budapesti utcákon 2026 január 26-án.
admin Biró Péter
2026. 01. 27. 16:10
A héten indul a dömping, elkezdik begyűjteni az ünnepek óta kihelyezett tűlevelűeket. A MOHU-nak évente több mint félmillió fát kell elszállítania, amiknek más lesz a sorsuk a fővárosban és más vidéken. Megkerestük a társaságot, hogy mindent megtudjunk a karácsonyfák gyűjtéséről.

Bár már több mint egy hónap eltelt karácsony óta, most indul be majd csak igazán az utcán lévő karácsonyfák elszállítása.

Ki végzi a gyűjtést?

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

