Mikor szállítják el a karácsonyfákat az utcáról és hova kerülnek ezután?

A héten indul a dömping, elkezdik begyűjteni az ünnepek óta kihelyezett tűlevelűeket. A MOHU-nak évente több mint félmillió fát kell elszállítania, amiknek más lesz a sorsuk a fővárosban és más vidéken. Megkerestük a társaságot, hogy mindent megtudjunk a karácsonyfák gyűjtéséről.

Bár már több mint egy hónap eltelt karácsony óta, most indul be majd csak igazán az utcán lévő karácsonyfák elszállítása. Ki végzi a gyűjtést? A cikk tartalmából Cikkünkből többek között kiderül: Mire kell figyelni, amikor kirakjuk a száraz karácsonyfát?

Hova viszik őket és mi történik velük az elszállítás után?

Merre vannak a gyűjtőpontok, ahova magunk is elvihetjük a fát?

