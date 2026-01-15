Így tüntessük el a jeget az autónk szélvédőjéről a NASA korábbi mérnöke szerint

Az évnek ennek a szakaszában mindig felmerül, hogy mit csináljunk, ha ráfagyott a jég az autónk szélvédőjére. Számos gyors és egyszerű praktika létezik erre, a Mirror egy autószerelő műhely videója alapján a NASA egy korábbi mérnökének tippjét mutatta be.

Mark Rober az amerikai űrügynökségnél a Marsot kutató Curiosity marsjárón dolgozott, majd az Apple-nél helyezkedett el, annak önvezető autóinak fejlesztésében működött közre, de ma leginkább tudománynépszerűsítő videói miatt a legismertebb.

A szélvédő jégtelenítése szerinte négy egyszerű lépésből tevődik össze:

kapcsolja a legnagyobb fokozatra a kocsi fűtését,

kapcsolja be az autó légkondicionálóját is, ami segít a bent maradt nedvesség eltüntetésében,

kapcsolja ki az autó levegőkeringetését szabályozó gombot, ez ugyanis fenntartaná a páratartalmat,

résnyire nyissa ki az autó összes ablakát, ami szintén a pára csökkentésében játszik közre, kint ugyanis szárazabb a levegő.

És kész.

Más módszerek

Az autószerelő műhely videója alatti kommentek között találni olyat, aki megfogadta a tanácsot, mások azonban egyéb tippeket adnak, ezek között megtalálni a szélvédőtakaró, egy kartonlap, esetleg WD40 használatát, a ráérősebb hozzáállást, vagy egy elektromos autó vásárlását, mert annak a jegesedését a házból kilépve, távvezérléssel is meg lehet oldani. Egyéb vélemények szerint egy régi kocsi esetében Rober technikájával „84 évbe” telne, míg megoldást jelentene.