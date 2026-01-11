Gigantikus, egyedi és nagyon ünnepi – Arnold Schwarzenegger nem aprózta el idén a karácsonyi ajándékot

Arnold Schwarzenegger egészen egyedi karácsonyi ajándékkal lepte meg vejét, Chris Prattet és családját.

Az ő szeretetnyelve az ajándékozás, az egyszer biztos

– mondta Pratt egy tévéműsorban, amit az EW szemlézett.

Egyszerűen mindent belead az ajándékozásba. Idén az egyik ajándéka egy körülbelül 180×240 centis portréfestmény volt, amelyen mindhárom gyerekem és ő, mint Mikulás láthatók. Nagyon élethű és óriási. Ő a Mikulás, a három gyerek pedig a karácsonyfa mögül kukucskál, azt nézik, ahogy ő sütit eszik.

Prattnek és feleségének, Katherine Schwarzeneggernek három gyermekük van: egy öt- és egy hároméves kislány, valamint egy egyéves kisfiú. A színésznek van még egy kiskamasz fia, akinek anyja exfelesége, Anna Faris.

A műsorban Chris Pratt az ajándékkal kapcsolatban elmondta, még nem tudják, mihez kezdenek a karácsonyi tematikájú gigafestménnyel az év többi részében.

Gondolom, mostantól minden novemberben elő kell vennünk. Nagy, be van keretezve, és tényleg hatalmas!

Nem ez volt az egyetlen ajándék, amit híres apósától kapott: „Adott nekem egy pár krokodilbőr csizmát is, amit az egyik filmjében viselt – ugyanolyan méretű a lábunk.”