Jennifer Lawrence elárulta, hogyan szereti a szexjeleneteket forgatni a mozifilmjeiben

Jennifer Lawrence az új filmjéről, a Halj meg szerelmemről szóló beszélgetés során elárulta, hogy Robert Pattinsonnal – akit a forgatás előtt nem ismert – való közös munka könnyebbé tette a szexjeleneteket. Elmondta, hogy minden új film előtt szorongást érez, és amikor új partnerrel dolgozik, szereti minél hamarabb letudni a kínosabb jeleneteket.

Már a forgatás első napján leforgatták az intim jelenetüket Pattinsonnal.

Tulajdonképpen úgy könnyebb volt, hogy Robbal nem ismertük egymást. Ez jobbá teszi a dolgokat. Az Éhezők viadalában Josh Hutchernsonnal kellett csókolóznom, aki jó barátom. El lehet képzelni, milyen kínos volt… Szóval jobb az, ha idegennel forgatsz.

A Halj meg szerelmem rendezője azt találta ki, hogy Lawrence és Pattinson essen egymásnak az egyik jelenetben, úgy, mint két vadállat. Ehhez először elküldte őket táncórákra.