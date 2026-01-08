Jennifer Lawrence elárulta, hogyan szereti a szexjeleneteket forgatni a mozifilmjeiben

Jennifer Lawrence az új filmjéről, a Halj meg szerelmemről szóló beszélgetés során elárulta, hogy Robert Pattinsonnal – akit a forgatás előtt nem ismert – való közös munka könnyebbé tette a szexjeleneteket. Elmondta, hogy minden új film előtt szorongást érez, és amikor új partnerrel dolgozik, szereti minél hamarabb letudni a kínosabb jeleneteket.
Már a forgatás első napján leforgatták az intim jelenetüket Pattinsonnal.
Tulajdonképpen úgy könnyebb volt, hogy Robbal nem ismertük egymást. Ez jobbá teszi a dolgokat. Az Éhezők viadalában Josh Hutchernsonnal kellett csókolóznom, aki jó barátom. El lehet képzelni, milyen kínos volt… Szóval jobb az, ha idegennel forgatsz.
A Halj meg szerelmem rendezője azt találta ki, hogy Lawrence és Pattinson essen egymásnak az egyik jelenetben, úgy, mint két vadállat. Ehhez először elküldte őket táncórákra.
Robbal mindketten nagyon könnyen zavarba jövünk, szóval ez az egész elképesztően kínos volt. Halálosan. Mármint… én nem vagyok táncos, Rob pedig konkrétan a világ legrosszabb táncosa. Szóval mire eljutottunk oda, hogy »most vetkőzzetek le«, már csak annyit gondoltunk, rendben, végül is ez még mindig kevésbé megalázó, mint az interpretatív tánc.