robert pattinsonjennifer lawrence
Élet-Stílus

Jennifer Lawrence elárulta, hogyan szereti a szexjeleneteket forgatni a mozifilmjeiben

Dia Dipasupil / WireImage
admin Besenyei Balázs
2026. 01. 08. 17:08
Dia Dipasupil / WireImage

Jennifer Lawrence az új filmjéről, a Halj meg szerelmemről szóló beszélgetés során elárulta, hogy Robert Pattinsonnal – akit a forgatás előtt nem ismert – való közös munka könnyebbé tette a szexjeleneteket. Elmondta, hogy minden új film előtt szorongást érez, és amikor új partnerrel dolgozik, szereti minél hamarabb letudni a kínosabb jeleneteket.

Már a forgatás első napján leforgatták az intim jelenetüket Pattinsonnal.

Tulajdonképpen úgy könnyebb volt, hogy Robbal nem ismertük egymást. Ez jobbá teszi a dolgokat. Az Éhezők viadalában Josh Hutchernsonnal kellett csókolóznom, aki jó barátom. El lehet képzelni, milyen kínos volt… Szóval jobb az, ha idegennel forgatsz.

A Halj meg szerelmem rendezője azt találta ki, hogy Lawrence és Pattinson essen egymásnak az egyik jelenetben, úgy, mint két vadállat. Ehhez először elküldte őket táncórákra.

Robbal mindketten nagyon könnyen zavarba jövünk, szóval ez az egész elképesztően kínos volt. Halálosan. Mármint… én nem vagyok táncos, Rob pedig konkrétan a világ legrosszabb táncosa. Szóval mire eljutottunk oda, hogy »most vetkőzzetek le«, már csak annyit gondoltunk, rendben, végül is ez még mindig kevésbé megalázó, mint az interpretatív tánc.

Kapcsolódó
Ha nem írták volna címlapra a nevét, ezekről a képekről kevesen ismerték volna fel Jennifer Lawrence-t
Robert Pattinsonnal kerültek egy újság tetejére.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Meghökkentő mértékű, 5748 milliárd forintos hiánnyal zárta 2025-öt a magyar költségvetés
Volt fideszes politikus is feltűnt a Kincsvadászok szerda esti adásában
„Kedves nem normális idióták!” – Pál Dénes kiakadt a hóban figyelmetlenül közlekedő sofőrökre
66 nemzetközi szervezetből lépett ki az Egyesült Államok
„Hanna a légynek sem ártott. Aki ezt tette vele, az akasztást érdemel” – levelet írt az apjának a miskei gyilkos
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik