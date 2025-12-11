Jennifer Lawrence és Josh Hutcherson is szerepelni fognak az új Éhezők viadala-filmben

A Hollywood Reporter megerősítette, hogy Jennifer Lawrence és Josh Hutcherson is szerepelni fognak a jövőre érkező Az aratás hajnala című filmben. A sztori Az éhezők viadala univerzumában, az Énekesmadarak és kígyók balladája című film (és könyv) után játszódik, és az 50. viadal történéseit meséli el a győztes Haymitch Abernathy szemszögéből.

Lawrence Katniss Everdeenként, Hutcherson pedig Peeta Mellarkként fog visszatérni a mozivászonra. Legutóbb 2015-ben láthattuk őket ezen szerepekben, amikor Az éhezők viadala: A kiválasztott – 2. részében játszottak.

A széria egykori főszereplőinek visszatérésével kapcsolatban további részletek egyelőre nem ismertek, de feltehetőleg egy előre tekintő jelenetben lesznek majd láthatóak, Az aratás hajnala fő eseményei ugyanis jócskán az eredeti Éhezők viadala filmek előtt játszódnak.