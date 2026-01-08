Pulai Imre: Dudás Miki könyvet akart írni a pályafutásáról, hogy belerángatták a doppingügybe

Dudás Miklósra (akit celebként mindenki csak Dudás Mikiként ismert) hétfőn pár perccel fél tizenkettő előtt találtak holtan a XVIII. kerületi lakásában. A hírek szerint zárszakértők törték fel az ajtót, miután a családja már hosszabb ideje nem érte el őt telefonon. Bár a rendőrség először azt közölte, hogy nem merült fel bűncselekmény gyanúja a volt világbajnok kajakozó halála ügyében, a boncolás után már halált okozó testi sértés bűntettének gyanúja miatt indult büntetőeljárás ismeretlen tettes ellen.

A Bors megszólaltatta Pulai Imrét, Dudás pályatársát és jó barátját.

Könyvet akart írni az egész pályafutásáról. Arról, hogy őt belerángatták a doppingügybe. Neveket nem akart leírni, vagy legalábbis nem tudom, hogyan képzelte el – ezt mondta nekem is. Sokan tudtak a botrányáról, csak nem nagyon beszéltek róla. Pedig szép lett volna, ha mindezt megírják. Akik ebben benne voltak, azok azért rendesen megizzadtak volna.

A volt olimpikon hozzáteszi,

Egy versenyző magától nem találja ki, hogy doppingolni fog. Nekem soha nem fordult meg a fejemben. Mindig van valaki a háttérben – egy edző vagy valaki más –, aki ebbe beleviszi. Egy fiatal sportoló ezt nem magától csinálja.

Pulai azt meséli, Dudás Miki edzőként képzelte a jövőjét, és mikor lehetőséget adott neki erre, boldog volt.