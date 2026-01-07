Egy 38 éves amerikai férfinél tavaly diagnosztizálák, hogy mikropénisze van, és őszintén mesélt arról a This Morningnak, milyen nehézségeket okoz a mindennapokban a betegsége.

Az észak-karolinai Michael Phillips gyerekkorában még nem tudta, hogy nincs egyedül a problémájával a világon, és sokaknak van mikropénisze. A rendellenességet általában a magzati tesztoszteronhiány okozza, azonban korai észlelés után még javítható lenne a helyzet. Míg a LadBible cikke szerint 2015-ben 13,2 centiméteres volt a britek átlagos péniszmérete, valamint a világ különböző pontjain, egy 56 ezer fős mintán végzett kutatás szerint nagyjából 14 centiméter, addig Phillips úgy véli, az ő pénisze a legkisebb a világon, miután nem éri el az egy centimétert.

Sosem volt párkapcsolata

A műkereskedőként dolgozó férfi, habár önbizalomhiánnyal küzd és a nyilvános mosdók használata is kihívást jelent számára, mégis vállalta a betegségét a nyilvánosság előtt.

Mindig is szingli voltam, pedig voltak barátaim. Valószínűleg csodálkoztak, hogy miért nem randizok valakivel. Egyszerűen nem akartam ezt átélni. Nem tudok elmenni randizni, nem tudok egyéjszakás kalandot folytatni

– árulta el Phillips.

Mindeközben az amerikai férfi reméli, hogy idővel társra lel. A nőkkel való eddigi beszélgetései alapján akár egyből a legelején lehet őszintének lenni, de az is járható út, ha valaki sokáig nem hozza fel a témát. Felismerte, hogy mindenki másként gondolkozik, és úgy véli, sokakat ez egyáltalán nem érdekel – ahogy egy szakértő is nyilatkozott a témáról, a mikropénisz önmagában még az ágyban sem kell, hogy hátrányt jelentsen.

Hány embernek van mikropénisze?

Becslések szerint a férfiak 0,6 százaléka lehet érintett, és míg valahol még parádét is rendeznek emiatt, a férfiak felét érinti egy azonos tőről fakadó probléma, a méretük okozta önbizalomhiány. Phillips elárulta, különböző praktikák segíthetnek 1-2 centiméterrel növelni a pénisz méretét (de nem a TikTokon is terjedő veszélyes trendre gondolt!), valamint fontosnak tartja, hogy merjenek erről beszélni.