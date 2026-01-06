„Bocsánat, részeg voltam” – visszacsempészte az ellopott hangszereket a boltba a tolvaj

Közvetlenül karácsony előtt történt nagyértékű lopás a New Jerseyben működő Lark Street Music hangszerboltban.

Amikor Buzzy Levine, az üzlet tulajdonosa észrevette, hogy hiányzik két mandolin, megnézte a biztonsági kamerák felvételeit és rövidesen rá is akadt a jelentre, melyben egy fiatal férfi először csak nézegeti, telefonjával fotózza az egyik hangszert, majd amikor feltűnik neki, hogy senki nincs körülötte, a kabátjába rejti az egyik mandolint, aztán mivel még mindig nem figyel rá senki, egy másik mandolint is a kabátja alá dug.

Az ellopott mandolinok összértéke 7750 dollár (több mint 2,5 millió forint) volt. Levine feljelentést tett a rendőrségen és a közösségi médiában is segítséget kért, hátha valaki felismeri a tettest, vagy a férfi megpróbálja eladni valakinek a hangszereket.

December 26-án a tulajdonos az üzletben talált rá az ellopott mandolinokra. A hangszerek egy nagy bevásárlószatyorban pihentek, nem messze a bejárattól. Mellettük egy kézzel írt üzenet lapult: „Bocsánat, részeg voltam. Boldog karácsonyt! Jó ember vagy!”

Levine még látta a jobb belátásra tért tolvajt kilépni az ajtón, ezért a férfi nyomába eredt, annak azonban sikerült elmenekülnie. Levine a mandolinok visszatérése után sem vonta vissza az ügyben tett feljelentését, így a lopás miatt továbbra is folyik a nyomozás – írja a Dexerto.