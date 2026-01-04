A Jóbarátokra utaló emléktáblát kapott Matthew Perry sírhelye

Két évvel Matthew Perry halála után emléktáblát helyeztek el a színész eddig jelöletlen sírhelyénél – írja az Entertainment Weekly. Az emléktáblán Perry neve mellett egy utalás is szerepel a színész legismertebb szerepére, Chandler Bingre, akit a Jóbarátok című sorozatban alakított.

Az Entertainment Weekly ellátogatott Perry végső nyughelyére a Los Angeles-i Forest Lawn Memorial Parkba, ahonnan fotókat is közöltek, amiket a lap cikkében tud megnézni.

Az emléktáblán a színész neve, születésének és halálozásának dátuma szerepel, illetve a „nagyon szeretett”, illetve a „barát” felirat. Utóbbi nyílvánvaló utalás a híres sorozatra, amely 1994 és 2004 között tíz évadot élt meg.

Matthew Perry 2023-ban halt meg ketamintúladagolásban. A színész halálával kapcsolatban öt embert tartóztattak le, többek között a „ketamin királynőként” ismert, sztároknak drogot szállító dealert. Salvador Plasencia kaliforniai orvos, aki a ketamint adta a színésznek, bűnösnek vallotta magát, 30 hónap börtönt kapott, a drog beszerzésében szintén szerepet vállaló másik orvost, Mark Chavezt nyolc hónapos házi őrizetre ítélték.