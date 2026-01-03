A nyaralási betegségről nehéz beszélni, mivel, bár az elnevezés azt sugallja, hogy valami konkrét nyavalyáról van szó, valójában nem egy létező orvosi diagnózis – mondta lapunknak Papp Zsuzsanna pszichológus.

A Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének adjunktusa szerint a szakirodalom nem olyan régóta foglalkozik a jelenséggel, kutatók nagyjából 15-20 éve kezdték vizsgálni a kérdést, aminek köze lehet ahhoz, hogy az utóbbi években felgyorsultabb, globalizált életmódot folytatunk és a fokozott tempó, valamint az ezzel járó sok stressz és feszültség miatt jobban megjelenhetnek a betegség tünetei. Az elnevezés nem is a szakmának köszönhető, hanem a közbeszédben terjedt el így, illetve a tudományos szakirodalomban fordul elő elvétve a nyaralási vagy esetenként szabadság betegség.

„Előbbi elnevezés azért gyakoribb, hisz nyáron többet vagyunk szabadságon, ezért nagyobb az esélye, hogy előfordulnak a jellemző tünetek” – mondta a szakember.

Honnan tudhatja valaki, hogy nyaralási betegségben szenved?