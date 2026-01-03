hétvégi betegségimmunrendszerlebetegedésnyaralási betegség
Ahogy szabadságra megy, rögtön ágynak esik? Lehet, hogy nyaralási betegsége van

admin Biró Péter
2026. 01. 03. 18:37
Előfordult már, hogy ahogy elkezdődött a nyaralása, máris lebetegedett? Esetleg gyakran megesik, hogy hétvégére picit lerobban a munkahét után? A két jelenség nem ritka, az elmúlt 15-20 évben több kutatás, tanulmány is foglalkozott a kérdéssel, miért fordulhat elő, hogy sok esetben egyszerre történik meg a pihenésünk, szabadságunk kezdete és a lebetegedés. De hogy néz ki a „nyaralási betegség”, és egyáltalán betegségnek lehet-e nevezni? Többek között ennek jártunk utána Papp Zsuzsannával, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének adjunktusával.

A nyaralási betegségről nehéz beszélni, mivel, bár az elnevezés azt sugallja, hogy valami konkrét nyavalyáról van szó, valójában nem egy létező orvosi diagnózis – mondta lapunknak Papp Zsuzsanna pszichológus.

A Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének adjunktusa szerint a szakirodalom nem olyan régóta foglalkozik a jelenséggel, kutatók nagyjából 15-20 éve kezdték vizsgálni a kérdést, aminek köze lehet ahhoz, hogy az utóbbi években felgyorsultabb, globalizált életmódot folytatunk és a fokozott tempó, valamint az ezzel járó sok stressz és feszültség miatt jobban megjelenhetnek a betegség tünetei. Az elnevezés nem is a szakmának köszönhető, hanem a közbeszédben terjedt el így, illetve a tudományos szakirodalomban fordul elő elvétve a nyaralási vagy esetenként szabadság betegség.

„Előbbi elnevezés azért gyakoribb, hisz nyáron többet vagyunk szabadságon, ezért nagyobb az esélye, hogy előfordulnak a jellemző tünetek” – mondta a szakember.

Honnan tudhatja valaki, hogy nyaralási betegségben szenved?

