Nagyösszegű kártérítést kapott egy brit férfi amiatt, amit az ételfutár mondott neki

Az angliai Southportban élő Necati Ayhan október 31-én rendelt különböző termékeket az ASDA szupermarketből. Amikor megérkezett, a futár arra kérte a 22 éves férfit, hogy menjen le az áruért, Ayhan azonban közölte vele, hogy nem tud lemenni, mert fogyatékkal élő. Ayhan még hallotta, amit a futár, mielőtt még letette volna a telefont azt mondja:

Fogyatékkal élő a se**em!

A fibromialgiával, vagyis krónikus izomfájdalom-szindrómával, autizmussal és más rendellenességekkel élő férfinek rosszul esett a futár megjegyzése, ezért amikor az felért a csomagokkal, rákérdezett, hogy jól hallotta-e, amit a futár mondott. A futár erre azt felelte:

Nekem nem tűnsz úgy, mintha fogyatékkal élnél!

Az újabb megjegyzést szóváltás követte, aminek egy részét Ayham hangrögzítővel felvette. A férfi aztán visszaküldte az összes vásárolt terméket a futárral, majd panaszt tett az ASDA-nál. Taxit hívott és személyesen ment be áruházba, ahol egy 30 font (kb. 13 ezer forint) összegű vásárlási utalványt ajánlott fel neki az útiköltsége megtérítéseképpen, ugyanakkor közölték vele, hogy nem fogják tájékoztatni a panasza kivizsgálásának eredményéről.

Miután a Liverpool Echo című lap beszámolt az esetről, megváltozott az ASDA hozzáállása. Ayhant arról tájékoztatták, hogy a futár, aki megjegyzést tett a fogyatékosságára, már nem dolgozik a cégnél és biztosították a férfit, hogy minden futárjukat emlékeztetni fogják, hogy mindig legyenek a lehető legsegítőkészebbek.

Az Echo azt írja, a fentieken kívül Necati Ayhan egy „négyszámjegyű összegben” kapott kártérítést az áruházlánctól.