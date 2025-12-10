Szobrot állítanak az utasok a macskának, aki a vasútállomáson fogadt őket éveken át

Több százan adományoztak már annak a macskának a szobrára, aki több éven át “üdvözölte” az utasokat a vasútállomáson Stevenage-ben. Nala leginkább egy nagy halom Metro újságon pihent, a lap írta meg a macska történetét is. Nala hatéves volt, amikor elpusztult, gazdáját, Natashát “letaglózta” az elvesztése.

A macska igazi legenda lett az állomáson, a rohanásban lévő utasok közül is sokan megálltak egy kis időre, csak azért, hogy megsimogassák. Nalának az évek alatt több tízezer követője is lett a közösségi oldalakon. Natasha korábban azt mondta, az állomáson mindenki imádta a macskát, az alkalmazottak és az ingázók egyaránt. A macska halála a rajongóit is megrázta, akik közül többen összefogtak, hogy egy szobrot készítessenek a macskáról a Stevenage állomás előtt.

Létrehoztak egy oldalt GoFundMe adománygyűjtő-honlapon, ahol elsőre 2000 fontot (kb. 878 ezer forint) tűztek ki, mostanra viszont már a 3000-et is átlépte a számláló, cikkünk megjelenésének pillanatáig 3736 font (kb. 1,6 millió forint) gyűlt össze.

Nala a közösség kedvence volt, de a híre eljutott Stevenage-en túlra is, több mint 150 000 követője lett a közösségi média platformokon, még egy kislemeze is megjelent

– olvasható az adománygyűjtő közleményében. A dalról korábban mi is írtunk, a szerzeményhez még klip is készült.

„Annyi melegséget és örömet okozott mindenkinek, akivel találkozott, helyénvaló és illő, hogy kedvenc helyén tisztelegjünk az emléke előtt” – írták az oldalon.

Az adománygyűjtés szervezői azt közölték, hogy felvették a kapcsolatot a Stevenage vasútállomást üzemeltető Great Northern Trains vállalattal és a város polgármesterével, aki szintén tisztelője volt a macskának.

„Nala valóban Stevenage sztárja volt. Sok más emberhez hasonlóan engem is nagyon elszomorított, amikor Naláról hallottam. A pályaudvar mindennapjainak szeretett részévé vált.

Remélem, megkapják az engedélyeket, hogy a Great Northern Railway állomás üzemeltetői elhelyezzenek egy kis bronzszobrot és egy emléktáblát a Stevenage vasútállomáson” – mondta Nazmin Chowdhury.