Egy MI-vel manipulált fotó miatt állt le a vasúti közlekedés Angliában

Másfél órára leállt a vasúti forgalom Angliában, egy lancasteri vonalon, miután egy földrengést követően elterjedt a közösségi médiában egy fotó, amin súlyosan megrongálódott Carlisle híd látható. A képről később kiderült, hogy hamisítvány, minden valószínűség szerint mesterséges intelligencia generálta. A forgalom leállása 32 szerelvény késését okozta – írja a BBC.

A Richter-skála szerint 3,3-as erősségű földrengés rázta az angliai Lancashire-t december 3-án éjjel. A földmozgás több településen is érezhető volt, de inkább csak ijesztő volt, komolyabb károkat nem okozott.

Nem sokkal a rengések megszűnése után, a közösségi portálokon terjedni kezdett egy fotó, melyen a leomlott Carlisle vasúti híd volt látható. A vasúti közlekedést december 4-én, hajnali fél egykor leállították a nyugati parti fővonalon, a helyszínre biztonsági ellenőröket küldtek, akik megállapították, hogy a hídnak semmi baja. A közlekedés hajnali 2 órakor indult újra az érintett szakaszon.

A BBC újságírója lefuttatott egy ellenőrzést a romos hidat ábrázoló képen, ami arra az eredményre jutott, hogy az eredeti fotót több ponton manipulálták.

A Network Rail vasúttársaság közölte, hogy a manipulált fotó miatt 32 szerelvény késett, melyek között voltak személy- és tehervonatok is. A nyugati parti fővonal hosszúsága miatt a manipulált fotó még Skóciában is okozott késéseket.

Egy szóvivő hangsúlyozta, a hamisított fotók és videók előállítása, illetve megosztása hatalmas felelőtlenség, ami nemcsak kellemetlénséget okoz rengeteg embernek, de rengeteg közpénzbe is kerül.

Tony Mile, vasúti szakértő szerint, sokkal rosszabb lett volna a helyzet, ha az incidens nem az éjszaka közepén, hanem valamilyen forgalmasabb időszakban történik.

A brit közlekedési rendőrség közölte, nem indult nyomozás az esettel kapcsolatban.